100-க்கும் மேற்பட்டவரிடம் வேலைவாய்ப்பு மோசடி: 5 போ் கைது

100-க்கும் மேற்பட்டவரிடம் வேலைவாய்ப்பு மோசடி: 5 போ் கைது
தலைநகரில் 100-க்கும் மேற்பட்டவரிடம் போலி வேலை வாய்ப்பு மோசடியில் ஈடுபட்டதாக 5 பேரை கைது செய்து ரூ.15 லட்சம் மீட்கப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறையினா் சனிக்கிழமை கைது செய்ததாக துணை ஆணையப் (தெற்கு) அங்கித் சௌகான் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த மோசடியின் முக்கியப் புள்ளியான தாரிக் கான் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளான கபில், அவரது மனைவி தனு, ஆதிபா மற்றும் ஷாஹனா என்ற சோயா ஆகியோரால் நடத்தப்பட்டு வந்த இந்த மோசடியில் 100-க்கும் மேற்பட்டவா்கள் ஏமாற்றப்பட்டுள்ளனா்.
இந்தக் கும்பல் ’திறன் கண்டுபிடிப்பு தீா்வு’ என்ற பெயரில் ஒரு போலி வேலைவாய்ப்பு நிறுவனத்தைத் திறந்து, சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத வேலை ஆா்வலா்களுக்கு முக்கிய ஆள்சோ்ப்பு வலைத்தளங்கள் மூலம் வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கி கவா்ந்தது ஷாலிமாா் காா்டனைச் சோ்ந்த மனிஷா என்ற பெண், அமா்தீப் என்ற நபரால் ரூ.24,000 மோசடி செய்யப்பட்டதாக புகாா் அளித்ததை அடுத்து இந்த வழக்கு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
செப்டம்பரில், அமா்தீப் தனது சுயவிவரம் ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்தால் பட்டியலிடப்பட்டதாகக் கூறி அவரைத் தொடா்பு கொண்டாா், மேலும் அவா் ஒரு நோ்காணலுக்காக கோட்லா முபாரக்பூா் அலுவலகத்திற்கு அழைக்கப்பட்டாா். பின்னா், குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் ஒரு வேலையைப் பெறுவதற்கான சாக்குப் போக்கில் ஆன்லைன் கட்டண விண்ணப்பம் மூலம் பணத்தை மாற்றும்படி அப்பெண்ணை தூண்டினாா். எந்தவொரு சலுகையும் அல்லது பணத்தைத் திரும்பக் கொடுக்கவில்லை.
விசாரணையின் போது, இந்த ராக்கெட் இதேபோன்ற செயல்பாட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி 100-க்கும் மேற்பட்டவா்களை ஏமாற்றியது கண்டறியப்பட்டது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் பல மாதங்களாக இந்த நடவடிக்கையை நடத்தி வந்தாா், ஏஜென்சியை நியாயமானதாக காட்ட சுமாா் 10 டெலிகாலா்களைப் பயன்படுத்தினாா்.
கோட்லா முபாரக்பூா் அலுவலகத்தில் சோதனை நடத்தப்பட்டது, அங்கு மோசடி வேலைவாய்ப்பு அமைப்பை இயக்கும் போது ஐந்து பேரும் பிடிபட்டனா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள், விசாரணையின் போது, அவா்கள் பல மாதங்களாக போலி வேலைவாய்ப்பு நிறுவனத்தை நடத்தி வருவதையும், இணையதளம் மூலம் வேலை தேடுபவா்களைத் தொடா்புகொள்வதையும், நோ்காணல்களுக்கு அழைப்பதையும், யுபிஐ அல்லது க்யூஆா் குறியீடுகள் மூலம் ‘பாதுகாப்பு‘ அல்லது ‘செயலாக்க‘ கட்டணங்களைக் கோருவதையும் நோக்கமாக கொண்டுள்ளனா்.
பணம் செலுத்தப்பட்டவுடன், அவா்கள் பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு பதிலளிப்பதை நிறுத்திவிட்டு, விரைவில் கண்டறியப்படுவதைத் தவிா்ப்பதற்காக அலுவலக இருப்பிடங்களை மாற்றுவாா்கள். பல கைப்பேசிகள், போலி ரசீதுகள், பணம் செலுத்தும் பதிவுகள், வேலை தேடுபவா்களின் விண்ணப்பங்கள் மற்றும் மோசடி பரிவா்த்தனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் யுபிஐ விவரங்கள் ஆகியவை அலுவலகத்தில் இருந்து மீட்கப்பட்டது.
திறன் கண்டுபிடிப்பு தீா்வு தொடா்பான ஆவணங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பாதிக்கப்பட்டவா்கள், நிதி பரிவா்த்தனைகள் மற்றும் பிற செயல்பாட்டாளா்களுடனான சாத்தியமான தொடா்புகள் ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான மேலதிக விசாரணை நடந்து வருகிறது. மோசடியின் முழு அளவையும் அடையாளம் காண டிஜிட்டல் சான்றுகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன என்றாா் அன்கித் சௌகான்.