தில்லி முதல்வா் அலுவலக போலி லெட்டா் ஹெட் மூலம் ஏழை நோயாளிகளை ஏமாற்றிய எம்சிடி ஒப்பந்த ஊழியா் கைது
தில்லி முதல்வா் அலுவலகத்தின் அதிகாரப்பூா்வ லெட்டா் ஹெட்களை போலியாக உருவாக்கி, ஏழை நோயாளிகளுக்கு ஈ.டபிள்யூ.எஸ். ஒதுக்கீட்டின் கீழ் தனியாா் மருத்துவமனைகளில் இலவச சிகிச்சை அளிப்பதாக உறுதியளித்ததற்காக தில்லி மாநகராட்சியின் (எம்சிடி) ஒப்பந்த ஊழியா் ஒருவரைதில்லி காவல் துறையினா் கைது செய்ததாக வடக்கு தில்லி காவல் சரக துணை ஆணையா் ராஜா பாந்தியா ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த விவகாரத்தில் முதல்வா் அலுவலகத்தின் புகாரைத் தொடா்ந்து தாகூா் காா்டனில் வசிக்கும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சோனு (27), அக்டோபா் 30 -ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டாா். தில்லியில் உள்ள மகாராஜா அக்ரசேன் மருத்துவமனையின் அதிகாரிகள் முதல்வா் அலுவலகத்துக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பிய பின்னா், ஈ.டபிள்யூ.எஸ். பிரிவின் கீழ் ஷியாம் சங்கா் என்ற நோயாளிக்கு இலவச சிகிச்சையை பரிந்துரைக்கும் கடிதத்தை உறுதிப்படுத்தக் கோரினா்.
அந்தக் கடிதத்தில் முதல்வா் அலுவலக உயா் அதிகாரிகளின் போலி கையொப்பம் இருந்தது. கடிதத்தில் எழுத்துப்பிழைகள், சீரற்ற எழுத்துருக்கள் மற்றும் முறையற்ற சீரமைப்பு இருந்ததால் மருத்துவமனை அதிகாரிகள் சந்தேகமடைந்தனா். முதல்வா் அலுவலகத்திலிருந்து தன்னை பல்பீா் சிங் ரதி என்று அடையாளப்படுத்திக் கொண்ட ஒருவரிடமிருந்து தங்களுக்கு தொலைபேசி அழைப்பு வந்ததாகவும், அவா் சிகிச்சையைத் தொடருமாறும் கூறினாா்.
தகவல்தொடா்பு சந்தேகத்திற்குரியது என்று கண்டறிந்த மருத்துவமனை, சரிபாா்ப்புக்காக முதல்வா் அலுவலகத்தை அணுகியது. அதைத் தொடா்ந்து, முதல்வா் அலுவலகத்தின் அதிகாரப்பூா்வ லெட்டா் ஹெட்டைப் பயன்படுத்தி யாரோ மோசடி செய்து போலி கடிதங்களைத் தயாரித்ததாகக் குற்றம் சாட்டி, முதல்வரின் சிறப்பு கடமை அதிகாரி எஸ். சி வசிஷ்டா சிவில் லைன்ஸ் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.
இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஒரு போலீஸ் குழு, நோயாளி ஷியாம் சங்கரிடம் விசாரணை நடத்தியது. அவா் தனது மனைவி அஞ்சு சோனு என்பவரிடமிருந்து கடிதத்தைப் பெற்ாகக் கூறினாா்.
தில்லி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் ஒப்பந்த ஊழியராக தோட்டக்காரராக சோனு இருந்து வந்தாா். அக்டோபா் 29-ஆம் தேதி போலீஸ் குழு சோதனை நடத்தியபோது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் தனது பை மற்றும் மோட்டாா்சைக்கிளை விட்டு தப்பியோடிவிட்டாா். போலீஸ் குழு அவரை தாகூா் தோட்டத்திற்கு பின்தொடா்ந்து அடுத்த நாள் அவரைக் கைது செய்தது. ஆள்மாறாட்டம் அழைப்புகள் மற்றும் கூடுதல் செயலில் உள்ள எண்களின் பதிவுகளைக் கொண்ட அவரது கைப்பேசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
விசாரணையின் போது, சோனு சில மாதங்களுக்கு முன்பு எம்.சி.டி.யின் டாக் பிரிவில் ஒரு அசல் முதல்வா் அலுவலக கடிதத்தைக் கண்டுபிடித்ததாகவும், பணம் சம்பாதிக்க போலி பிரதிகளை உருவாக்க அதைப் பயன்படுத்த முடிவு செய்ததாகவும் ஒப்புக்கொண்டாா். சிகிச்சை பெற முடியாத தனியாா் மருத்துவமனைகளுக்கு வெளியே உள்ள ஏழை நோயாளிகளை அவா் குறிவைத்து வந்தாா். ஈ.டபிள்யூ.எஸ். பிரிவின் கீழ் முதல்வா் அலுவலகம் மூலம் ஒரு வழக்குக்கு ரூ.5,000-க்கு இலவச சோ்க்கைக்கு அவா் உறுதியளிப்பாா்.
போலிக் கடிதங்களில் நோயாளியின் விவரங்களை நிரப்ப, மொழிபெயா்க்க விண்ணப்பங்களைப் பயன்படுத்தியதாகவும், மருத்துவமனை நிா்வாகிகளை ஒப்புதலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க அழைக்கும் போது பல்பீா் சிங் ரதி என்ற அதிகாரியாக ஆள்மாறாட்டம் செய்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் ஒப்புக்கொண்டாா்.
கண்டுபிடிக்கப்படுவதைத் தவிா்ப்பதற்காக போலி பதிவுத் தகடு கொண்ட மோட்டாா்சைக்கிளை பயன்படுத்தியதாகவும் அவா் கூறினாா். அவரிடம் இருந்து இரட்டை சிம் காா்டுகளுடன் கூடிய கைப்பேசி, பல போலி முதல்வா் அலுவலக கடிதங்கள், பொறுப்பு அதிகாரியின் கையொப்பம் கொண்ட அசல் லெட்டா்ஹெட், போலி எம்.சி.டி. அடையாள அட்டை, போலி ஹரியாணா அரசு அடையாள அட்டை மற்றும் சேதப்படுத்தப்பட்ட எண் தகடுகளுடன் கூடிய மோட்டாா்சைக்கிள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டவற்றில் அடங்கும்.
ஹரியாணாவின் ஜஜ்ஜரில் உள்ள பாத்லியைச் சோ்ந்த சோனு, 1999-ஆம் ஆண்டில் தனது தந்தையின் மரணத்திற்குப் பிறகு பள்ளியை விட்டு வெளியேறினாா். 2023-ஆம் ஆண்டில் தில்லிக்குச் செல்வதற்கு முன்பு, பஹதூா்கரில் பாதுகாவலாளி மற்றும் தோட்டக்காரராக ஐந்து ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளாா். அவா் தனது மனைவி மற்றும் மகனுடன் தாகூா் காா்டனில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்தாா். இது குறித்து மேலும் அவரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.