திருடப்பட்ட எஸ்யூவி காரை கண்டுபிடிக்க உதவிய ஐபாட்
நமது நிருபா்
புது தில்லி: தில்லியின் தெற்கு படேல் நகரில் இருந்து எஸ்யூவியைத் திருடிய 25 வயது நபா் பிகாரில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், உத்தரபிரதேசத்தின் சின்கந்திராபாத்தில் வசிக்கும் அனில், காருக்குள் இருந்த ஆப்பிள் ஐபாட் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாா். ஹரித்வாரைச் சோ்ந்த புகாா்தாரா், அக்டோபா் 28 ஆம் தேதி தெற்கு படேல் நகரில் உள்ள ஒரு நண்பரின் வீட்டிற்கு வெளியே எஸ்யூவியை நிறுத்தினாா்.
மறுநாள் காலையில், எஸ்யூவி காணாமல் போய்விட்டதாக புகாா் அளித்தாா். விசாரணையின் போது, திருடப்பட்ட வாகனத்திற்குள் இருந்த ஆப்பிள் ஐபாட் இருப்பிடத்தை புலனாய்வாளா்கள் கண்காணித்தனா். இது இறுதியில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களின் இருப்பிடத்தை ஊா்ஜிதப்படுத்த உதவியது. ஒரு போலீஸ் குழு அப்பகுதியில் கண்காணிப்பை மேற்கொண்டது மற்றும் அனிலை சிக்கந்தராபாத்தில் உள்ள ஒரு வாடகை வீட்டில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டாா்.
சோதனையின் போது, ரூ.1 லட்சம் ரொக்கம், திருடப்பட்ட எஸ்யூவி விற்பனையிலிருந்து ஒரு பகுதி பணம், ஆப்பிள் ஐபாட்கள், ஆடம்பர பிராண்டுகளின் வடிவமைப்பாளா் சன்கிளாஸ்கள் மற்றும் புகாா்தாரருக்கு சொந்தமான விலையுயா்ந்த காலணிகள் ஆகியவற்றை அதிகாரிகள் மீட்டனா்.
தப்பியோடிய தனது கூட்டாளி ராஜுவின் உதவியுடன் பிகாரின் சிவானில் திருடப்பட்ட தாா் காரை ரூ.2.5 லட்சத்துக்கு விற்ாக அனில் ஒப்புக்கொண்டாா். அனில் ஒரு பழக்கமான குற்றவாளி. இதற்கு முன்பு தில்லி மற்றும் உத்தரபிரதேசத்தில் திருட்டு மற்றும் ஆயுதச் சட்டம் தொடா்பான ஒன்பது வழக்குகளில் ஈடுபட்டுள்ளாா்.
திருடப்பட்ட வாகனத்தை மீட்டெடுப்பதற்கும், தப்பியோடிய குற்றவாளிகளை கைது செய்வதற்கும் முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.