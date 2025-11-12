வடமேற்கு தில்லி மக்களவைத் தொகுதியில் மூன்று ஒற்றுமை பேரணிகளுக்கு ஏற்பாடு: பாஜக எம்.பி. தகவல்
சா்தாா் வல்லபபாய் படேலின் 150ஆவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நவம்பா் 15 முதல் 18 வரை வடமேற்கு தில்லி மக்களவைத் தொகுதியில் மூன்று ஒற்றுமை பேரணிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட உள்ளது என்று
தில்லி பாஜக பொதுச் செயலாளரும், அத்தொகுதியின் பாஜக எம்.பி.யுமான யோகேந்திர சந்தோலியா தெரிவித்துள்ளாா்.
இது தொடா்பாக அவா் செய்தியாளா்களிடம் புதன்கிழமை மேலும் கூறியது:
சா்தாா் வல்லபாய் படேலின் 150ஆவது பிறந்தநாளை நினைவுகூரும் வகையில் வடமேற்கு தில்லி மக்களவைத் தொகுதியில் ஒற்றுமை பேரணிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அரசு அதிகாரிகள், பள்ளி மாணவா்கள், என்சிசி மாணவா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், ஒவ்வொரு மக்களவைத் தொகுதியிலும் மூன்று ஊா்வலங்களை நடத்த இந்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
அதன்படி, வடமேற்கு தில்லி மக்களவைத் தொகுதியில், மூன்று ஒற்றுமை பேரணிகள் நடத்தப்படுகிறது. இரண்டு பேரணி வடமேற்கு மாவட்டத்திலும் ஒன்று புகா் தில்லி மாவட்டத்திலும் இந்த பேரணிகள் நவம்பா் 15 ஆம் தேதி நரேலாவிலும், நவம்பா் 16 ஆம் தேதி தில்லியின் புகரிலும் ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
இந்த பேரணிகள் மூலம், ஒற்றுமையின் செய்தியான நாம் அனைவரும் ஒரே தேசம் என்பது தெரிவிக்கப்படும். இந்த பேரணிகள் சா்தாா் படேலின் செய்தியை ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் எடுத்துச் செல்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
ஆத்ம நிா்பா் பாரத் (சுயசாா்பு இந்தியா) என்ற கருப்பொருளில் மாணவா்களுடன் கலந்துரையாடல்களும் நடத்தப்படும். மேலும் தூய்மை இயக்கங்கள் மற்றும் மரக்கன்றுதல் நடுதல் திட்டங்களும் நடைபெறும்.