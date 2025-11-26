மூன்று மாநிலங்களுக்கு இடையே இணைய குற்றம்: முக்கிய நபா் கைது
நமது நிருபா்
புது தில்லி: அதிக மதிப்புள்ள இணைய முதலீட்டு மோசடிகள், போலி வா்த்தக பயன்பாடுகள் மற்றும் கேஒய்சி அடிப்படையிலான மோசடி ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள மூன்று பல மாநில இணையதள மோசடி குழுவை சோ்ந்த முக்கிய நபா் தில்லி காவல்துறை கைது செய்ததாத அதிகாரி ஒருவா் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த நடவடிக்கைகள் பல மாநிலங்களில் செயல்படும் மோசடிகளுடன் தொடா்புடைய மூன்று முக்கிய குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வழிவகுத்தன. முதல் வழக்கு தென்மேற்கு ப்ச்ல்லியில் பதிவு செய்யப்பட்ட ரூ 33.10 லட்சம் இணைய முதலீட்டு மோசடி தொடா்பானது. நாடு முழுவதும் 57 இணைய மோசடி புகாா்களுடன் தொடா்புடைய பெல்கிரஸ்ட் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தின் பெயரில் பல வங்கிக் கணக்குகள் மோசடியாக திறக்கப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
நஜஃப்கரில் வசிக்கும் லட்சாய் என்ற குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் நவம்பா் 19 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டாா். அவா் நெக்ஸ்டோவா்ஸ் ஐடி சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற மற்றொரு போலியான நிறுவனத்தையும் தொடங்கினாா். அவரது கூட்டாளிகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன.
மற்றொரு வழக்கில், ஒரு நிதிச் சேவை தளமாக ஆள்மாறாட்டம் செய்து ஒரு போலி வா்த்தக பயன்பாட்டின் மூலம் ஒரு நபா் ரூ.53.05 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டாா், அங்கு பாதிக்கப்பட்டவா்களின் பணம் பல போலி வங்கிக் கணக்குகள் வழியாக அனுப்பப்பட்டது. இதில் ஆா்எஸ் எண்டா்பிரைசஸ் என்ற பெயரில் இயக்கப்பட்டது. அதன் ஆபரேட்டா், ஃபரிதாபாத்தில் வசிக்கும் ராம்வீா், நவம்பா் 18 ஆம் தேதி ஹரியாணாவின் கா்னாலில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
கா்னாலில் உள்ள இணைய குற்றம் காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட இதேபோன்ற வழக்கில் அவா் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா். மூன்றாவது பாணி ஜம்தாரா பாணி கே.ஒய்.சி. மோசடி ரூ 5.75 லட்சம் தொடா்பானது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், ஜாா்க்கண்டின் கிரிடியில் வசிக்கும் ராஜேஷ் மண்டல் (33), வங்கி அதிகாரியாக நடித்து, கேஒய்சி விவரங்களை புதுப்பிப்பதற்கான சாக்குப் போக்கில் பாதிக்கப்பட்டவரின் சான்றுகளைப் பெற்ாகக் கூறப்படுகிறது.
அவா் தொலைநிலை அணுகல் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி உயா்தர கைப்பேசி மற்றும் மடிக்கணினியை ஆன்லைனில் வாங்கினாா், அவை பின்னா் கொல்கத்தாவுக்கு வழங்கப்பட்டன. இந்த மூன்று நடவடிக்கைகளுக்கும் விரிவான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் டெல்லி-என். சி. ஆா், ஹரியாணா மற்றும் ஜாா்க்கண்டில் சோதனைகள் தேவை. மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.