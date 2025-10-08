சீன நாட்டுடன் தொடா்புடைய ஆன்லைன் வேலை வாய்ப்பு மோசடி: 3 போ் கைது
நமது நிருபா்
சீன நாட்டினருடன் தொடா்பு இருப்பதாகக் கூறப்படும் ஆன்லைன் வேலை மோசடியை தில்லி காவல்துறை முறியடித்துள்ளது, மேலும் கும்பலுக்கு நிதி பரிவா்த்தனைகளை எளிதாக்கியதற்காக 3 பேரை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் கூறியிருப்பதாவது:
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள், சபீா் அகமது (43) முகமது சா்பராஸ் (32) மற்றும் முகமது தில்ஷாத் (20) ஆகியோா் மோாசடி மூலம் பெறப்பெற்ற பணத்தை வங்கிக் கணக்குகளை ஏற்பாடு செய்வதிலும், பரவலாக்கப்பட்ட பரிமாற்ற பணப்பைகள் மூலம் சீன கையாளுபவா்களுக்கு மாற்றுவதற்கு முன்பு வருமானத்தை கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றுவதிலும் ஈடுபட்டனா்.
ஆன்லைன் பகுதி நேர வேலை மோசடியில் திலக் நகரைச் சோ்ந்த செவிலியா் ஒருவா் ரூ. 15.94 லட்சம் மோசடி புகாா் அளித்ததை அடுத்து இந்த கைதுகள் செய்யப்பட்டன. வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யும் ஆன்லைன் விளம்பரத்தைப் பாா்த்த பிறகு பாதிக்கப்பட்டவா் ஒரு சமூக ஊடகக் குழுவைக் கண்டாா். அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என்ற வாக்குறுதியுடன் பணி அடிப்படையிலான வேலைகளில் பணத்தை முதலீடு செய்ய அவா் கவா்ந்திழுக்கப்பட்டாா்.
அவரது புகாரின் அடிப்படையில் ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது, மேலும் விசாரணையின் போது, மூவருக்கும் தொடா்புடைய வங்கிக் கணக்குகளில் பணப் பரிமாற்றத்தை புலனாய்வாளா்கள் கண்டுபிடித்தனா், உத்தம் நகா் மற்றும் பட்லா ஹவுஸ் பகுதிகளில் நடந்த சோதனைகளின் போது குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா். ரூ. 5 லட்சம் ரொக்கம், ஐந்து கைபேசிகள், 10 வங்கி பாஸ் புத்தகங்கள் மற்றும் மோசடியில் பயன்படுத்தப்பட்ட 14 காசோலை புத்தகங்கங்கள் மீட்கப்பட்டது.
கோரக்பூரில் பட்டப்படிப்பு படிக்கும் தில்ஷாத், விசாரணையின் போது, சுமாா் ஒரு வருடமாக சமூக ஊடகங்கள் மூலம் ஒரு சீன நாட்டவருடன் தொடா்பு கொண்டிருந்ததாக ஒப்புக்கொண்டாா். 5 சதவித கமிஷனுக்கு ஈடாக மோசடி செய்யப்பட்ட நிதியைப் பெறுவதற்காக போலியான வங்கிக் கணக்குகளை ஏற்பாடு செய்யும் பணியை வெளிநாட்டு தொடா்பு அவருக்கு வழங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் பணத்தை திரும்பப் பெற்று கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றி, அதை சீன கையாளுபவா்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றினாா் . எம்பிஏ படித்த சா்பராஸ், சிண்டிகேட்டை நிா்வகித்தாா், அதே நேரத்தில் ஓவியா் சபீா் அகமது 1 சதவித கமிஷனுக்கு பணம் எடுக்க உதவினாா். ரூ.சுமாா் 2.60 கோடி மதிப்புள்ள பரிவா்த்தனைகள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரே பயனாளியின் கணக்குகளுடன் தொடா்புடைய குறைந்தது 26 புகாா்கள் தேசிய சைபா் கிரைம் ரிப்போா்ட்டிங் போா்ட்டலில் பதிவாகியுள்ளது.
சீன கையாளுபவா்களுடன் இணைக்கப்பட்ட பெரிய வலையமைப்பைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருவதாக என்றாா் அந்த காவல்துறை அதிகாரி.