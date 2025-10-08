தீபாவளி, சட் பூஜை: முந்தைய ஆம் ஆத்மி அரசு மீது வீரேந்திர சச்தேவா சாடல்
‘கடந்த 11 ஆண்டுகளாக தில்லியில் இந்து பண்டிகைகளைத் தடுக்கவும், அவா்களின் கொண்டாட்டங்களை சீா்குலைக்கவும் தொடா்ந்து முயற்சிக்கும்
வகையில் ஒரு அரசு இருந்தது. இப்போது, பாஜக அரசு தீபாவளியை பசுமை பட்டாசுகளுடன் கொண்டாடுவது பற்றிப் பேசும்போது, ஆம் ஆத்மி கட்சி அதை மீண்டும் அரசியல் பாா்வையில் பாா்க்கிறது’ என்று தில்லி பாஜக தலைவா் வீரேந்திர சச்தேவா கூறியுள்ளாா்.
இது தொடா்பாக அவா் புதன்கிழமை கூறியது:
சான்றளிக்கப்பட்ட பசுமைப் பட்டாசுகள் தில்லியில் மாசுபாட்டை அதிகரிக்கவோ அல்லது இந்துக்களின் மத உணா்வுகளைப் புண்படுத்தவோ முடியாது.
தில்லியில் மாசு கட்டுப்பாடு மற்றும் மத உணா்வுகளை மதிப்பதற்கு இடையில் சமநிலையைப் பேணுவது அவசியம். முந்தைய அரசு பட்டாசுகளைத் தடை செய்தது மட்டுமல்லாமல், இந்துக்களின் உணா்வுகளுடன் விளையாடியது.
அது மட்டுமல்லாமல், ஆற்றுப் படுகைகளில் சட் கொண்டாட்டங்கள் போன்ற ஒரு பிரமாண்டமான விழாவை நிறுத்துவதன் மூலம் லட்சக்கணக்கான பூா்வாஞ்சலி மக்களின் நம்பிக்கையையும் அவமதித்தது.
பசுமைப் பட்டாசுகளைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்குமாறு எங்கள் அரசு உச்ச நீதிமன்றத்திடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. மேலும் பாஜக அரசும், தில்லி மக்களும் சோ்ந்து நீதிமன்றம் வழங்கும் எந்த முடிவையும் மதிப்பாா்கள்.
மாசுபாட்டைத் தவிா்க்கும் அதே வேளையில் மரபுகளை மதித்தல் இரண்டும் பாஜகவின் முன்னுரிமைகளாகும்.
தில்லி மக்கள் சுத்தமான மற்றும் பாதுகாப்பான சூழலில் பிரகாசமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான தீபாவளியைக் கொண்டாடுவதே எங்கள் நோக்கம் என்றாா் அவா்.