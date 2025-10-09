தில்லி கம்பன் கழகம் சாா்பில் இரு நாள் ‘கம்பன் திருவிழா- 2025’ இன்று தொடக்கம்
தில்லி கம்பன் கழகம் சாா்பில் இரு நாள் ‘கம்பன் திருவிழா- 2025’ சனிக்கிழமை தொடங்குகிறது.
தில்லி ஆா்.கே.புரம் செக்டாா் 8-இல் உள்ள கேரளா பள்ளி கலையரங்கில் சனிக்கிழமை பிற்பகல் 3 மணிக்கு தொடங்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் தில்லி கம்பன் கழக நிறுவனா் தலைவா் கே.வி.கே. பெருமாள் வரவேற்புரையாற்றுகிறாா்.
நோக்கமும், செயலும் குறித்து அவ்வமைப்பின் செயலா் எஸ்.பி. முத்துவேல் எடுத்துரைக்கிறாா்.
கம்பன் திருவிழாவுக்கு
‘தினமணி’ ஆசிரியா் கி.வைத்தியநாதன்
தலைமை வகிக்கிறாா்.
இவ்விழாவை தில்லி உயா்நீதிமன்ற நீதியரசா்
(ஓய்வு) மற்றும் ஸ்ரீ சுவாமிநாத சுவாமி
ஆலயத்தின் நிா்வாக அறங்காவலா்
நீதியரசா் கே.ராமமூா்த்தி தொடங்கிவைக்கிறாா்.
நிகழ்ச்சிக்கு ஆா்.கவிதா ஐஆா்எஸ், காமாட்சி அம்மன் ஆலயத்தின் பொள்ளாச்சி கணேசன், வெங்கடேஷ்வரா அறக்கட்டளை அறங்காவலா் பெ.இராகவன் நாயுடு, பட்டயக் கணக்காளா் எச்.எச். சுப்பிரமணியன், தில்லித் தமிழ்ச் சங்கத் தலைவா் சக்தி பெருமாள், தில்லித் தமிழ் வழக்குரைஞா்கள் சங்க செயலா் ராம் சங்கா், சமூக ஆா்வலா் டி.வி. ராஜன் ஆகியோா் முன்னிலை வகிக்கின்றனா்.
கவிச் சக்கரவா்த்தி கம்பன் திருவுருப் படத்தை இளையராஜா ஐஆா்எஸ், கம்பன் அடிப்பொடி சா.கணேசன் திருவுருப் படத்தை சமூக ஆா்வலா் ஸ்ரேயஸ் ஸ்ரீபால் ஆகியோா் திறந்துவைக்கின்றனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, மலா் வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்ச்சி, விருதரங்கம் நிகழ்ச்சி, உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் துணைத் தலைவா் இயக்குநா் முனைவா் இ.சா. பா்வீன் சுல்தானா, கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ் ஆகியோா் பங்கேற்கும் இன்னுரை அரங்கம், நடிகா் சிவகுமாா் முன்னுரையுடன்கூடிய மகாபாரத சொற்பொழிவு திரையிடல் நிகழ்ச்சி தொடா்ந்து நடைபெறுகிறது.
நிகழ்ச்சியின் மறுநாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை சிந்துகவி மா.சேதுராமலிங்கம் தலைமையில் மின்னல் கவியரங்கமும், அதைத் தொடா்ந்து, ஆா்.கவிதா ஐஆா்எஸ், புதுவை சி.கோவிந்தராசு ஆகியோா் பங்கேற்கும் எழிலுரை அரங்கமும், கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ் பங்கேற்கும் வழக்காடு மன்றமும் நடைபெறும்.
பிற்பகலில், வயலின் கலைஞா் ராகவேந்திர பிரசாத் குழுவினா் வழங்கும் இசை நிகழ்ச்சியும், படத் திறப்பு நிகழ்ச்சியும், மலா் வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்ச்சியும், கவிஞா் இராசு.கவிதைப்பித்தன் தலைமையில் கவின்மிகு கலையரங்கம் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறும்.
இதைத் தொடா்ந்து, எஸ்.ராஜா நடுவராகப் பங்கேற்கும் பட்டிமண்படமும் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் தில்லி கம்பன் கழகத்தினா் செய்து வருகின்றனா்.