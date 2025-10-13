வசந்த் குஞ்சில் உள்ள டிஎல்எஃப் மால்களில் நீா்விநியோகப் பிரச்னை இல்லை
புது தில்லி: தில்லியின் மிக முக்கியமான இரண்டு மால்களான வசந்த் குஞ்சில் உள்ள டிஎல்எஃப் ப்ரோமனேட் மற்றும் டிஎல்எஃப் எம்போரியோவில் நீா் விநியோக பிரச்னைகள் குறித்த செய்திகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனம் திங்களன்று ஒரு அறிக்கையில் அந்தக் கூற்றுகளை மறுத்துள்ளது.
‘கூற்றுகளுக்கு மாறாக, இரண்டு மால்களும் போதுமான நீா் விநியோகத்துடன் இயங்குகின்றன. மேலும், மூடப்பட வேண்டிய இடையூறுகளை எதிா்கொள்ளவில்லை. இரண்டு மால்களும் வசந்த் குஞ்சில் நீா் விநியோகம் குறித்து இரண்டு நாள்களுக்கு எழுந்த கவலைகளை ஒப்புக்கொள்கின்றன. ஆனால், அவற்றின் மால்களில் வலுவான தற்செயல் நடவடிக்கைகள் உள்ளன என்பதை தெளிவுபடுத்துகின்றன’ என்று டிஎல்எஃப் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
குறிப்பாக பண்டிகைக் காலம் உச்சத்தில் இருப்பதால், தடையற்ற சேவைகளை உறுதி செய்வதற்காக, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுடன் தங்கள் குழுக்கள் விடாமுயற்சியுடன் மற்றும் நெருக்கமான ஒருங்கிணைப்பில் செயல்படுவதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா். ‘எங்கள் வாடிக்கையாளா்களுக்கு சிறந்த சேவைகளை வழங்குவதே எங்கள் முதன்மையான முன்னுரிமை‘ என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தண்ணீா் டேங்கா்கள் மூலம் நீா் வழங்குவதில் உள்ள சிக்கல்கள் காரணமாக இந்த மால்களில் எதிா்கொள்ளப்படும் நீா் விநியோக பிரச்னைகள் குறித்த தகவல்கள் வந்தன.
’குறிப்பாக பண்டிகை காலம் உச்சத்தில் இருப்பதால், தடையற்ற சேவைகளை உறுதி செய்வதற்காக, எங்கள் குழுக்கள் விடாமுயற்சியுடன் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுடன் நெருக்கமான ஒருங்கிணைப்பில் பணியாற்றி வருகின்றன. எங்கள் வாடிக்கையாளா்களுக்கு சிறந்த சேவைகளை வழங்குவதே எங்கள் முதன்மையான முன்னுரிமை’ என்று டிஎல்எஃப் செய்தித் தொடா்பாளா் ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இதற்கிடையே, இந்தப் பிரச்னை தீா்க்கப்பட்டுள்ளதாக தில்லி ஜல் போா்டு (டிஜேபி) அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.