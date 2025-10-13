2.4 லட்சம் போலி சிகரெட்டுகள் பறிமுதல்: 4 போ் கைது
நமது நிருபா்
புது தில்லி: போலி சிகரெட்டுகளை விநியோகித்ததாகக் கூறப்படும் ஒரு கும்பலை தில்லி போலீஸாா் முறியடித்து சுமாா் ரூ.2.4 லட்சம் சிகரெட்டுகளை பறிமுதல் செய்துள்ளதாக தில்லி காவல்துறை துணை ஆணையா் (குற்றம்), விக்ரம் சிங் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: பா்வீன் சிங் (32), புனீத் குப்தா (35), பவன் குப்தா (29) மற்றும் திலீப் யாதவ் (21) என அடையாளம் காணப்பட்ட நான்கு போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
மேற்கு தில்லியின் நிலோதி விரிவாக்க பகுதியில் அக்டோபா் 9 ஆம் தேதி போலீஸாா் சோதனை நடத்தினா். இந்த நடவடிக்கையின் போது, பவன் குப்தா மற்றும் பவன் யாதவ் ஆகிய இரண்டு சந்தேக நபா்கள், 14 அட்டைப்பெட்டிகள் போலி சிகரெட்டுகள், சுமாா் 1.6 லட்சம் குச்சிகள் ஏற்றப்பட்ட டெம்போவுடன் கைது செய்யப்பட்டனா்.
சிகரெட்டுகளின் போலி தன்மை ஐ. டி. சி லிமிடெட் பிரதிநிதியால் அந்த இடத்திலேயே உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. விசாரணையின் அடிப்படையில், மேலும் இரண்டு குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள்-பா்வீன் சிங் மற்றும் புனீத் குப்தா-சந்தா் விஹாா் சௌக் பகுதியில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டனா், மேலும் எட்டு அட்டைப்பெட்டிகளை (80,000 சிகரெட்டுகள்) வைத்திருந்த மற்றொரு வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மொத்தம் 2.4 லட்சம் போலி சிகரெட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் பி. என். எஸ், பதிப்புரிமைச் சட்டம் மற்றும் சிகரெட் மற்றும் பிற புகையிலை பொருள்கள் சட்டம் (கோட்பா) ஆகியவற்றின் தொடா்புடைய விதிகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் தில்லிக்குள் கள்ள சிகரெட்டுகளை கடத்துவதில் ஈடுபட்ட ஒரு பெரிய சிண்டிகேட்டின் ஒரு பகுதியாக இருப்பது முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.ெ
பரிய சரக்குகளை சிறிய இடங்களாகப் பிரித்து, பரபரப்பான சந்தைப் பகுதிகளிலும் மெட்ரோ நிலையங்களுக்கு அருகிலும் உள்ள தெரு விற்பனையாளா்கள் மற்றும் சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு வழங்குகிறாா்கள். பா்வீன் சிங் ஒரு முக்கிய உள்ளூா் செயல்பாட்டு நிா்வாக விநியோகமாக செயல்பட்டதாகவும், புனீத் குப்தா விற்பனை மற்றும் விநியோகங்களை மேற்பாா்வையிடும் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கின்றனா்.
பவன் குப்தா நிலோதி மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் உள்ள உள்ளூா் விநியோகச் சங்கிலியைக் கையாண்டாா், இளைய உறுப்பினரான திலீப் யாதவ் ஒரு ஓட்டப்பந்தய வீரராகவும் சேமிப்பு கையாளுபவராகவும் பணியாற்றினாா். போலி பொருள்களின் மூலத்தைக் கண்டுபிடிப்பதற்கும், நெட்வொா்க்கின் மற்ற உறுப்பினா்களை அடையாளம் காண்பதற்கும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.