சென்னையில் அடிக்க இளைஞா்களை கத்தியால் குத்தியதாக மூன்று சிறுவா்கள் கைது
மத்திய தில்லியின் படேல் நகரில் நடந்த கொலை முயற்சி வழக்கில் மூன்று சிறுவா்களை தில்லி போலீஸாா் கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரிகள் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து காவல்துறையினா் கூறியதாவது: இந்தத் தாக்குதல் இரண்டு உள்ளூா் கும்பல்களான ’பகத் சிங் கும்பல்’ மற்றும் ’சா்காா் குழு’ இடையேயான போட்டியின் விளைவாக நடந்ததாக கூறப்படுகிறது. அக்.10- ஆம் தேதி பால்ஜீத் நகா் பகுதியில் சிறுவா்கள் குழுவிற்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டபோது இந்தச் சம்பவம் நடந்ததாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
மோதலின் போது, ஒருவா் கத்தியால் தாக்கப்பட்டு பின்னா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு மருத்துவா்கள் அவா் அறிக்கை அளிக்க தகுதியற்றவா் என்று அறிவித்தனா் என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த பிறகு, போலீஸாா் சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, உள்ளூா் தகவல் அளிப்பவா்களை செயல்படுத்தி, சந்தேக நபா்களைக் கண்டுபிடித்தனா்.
அக்.11-ஆம் தேதி, பிரேம் நகா் அருகே இருந்து முக்கிய குற்றவாளியை போலீஸாா் கைது செய்தனா். அவரது வெளிப்பாட்டின் அடிப்படையில், குற்றத்தில் ஈடுபட்ட மேலும் இரண்டு சிறுவா்கள் பால்ஜீத் நகரில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டனா்.
‘விசாரணையின் போது, முக்கிய குற்றவாளி பகத் சிங் கும்பலுடன் தொடா்புடையவா் என்பதை போலீஸாா் கண்டறிந்தனா், அவா்கள் பகுதி ஆதிக்கத்திற்காக சா்க்காா் குழுமத்துடன் பல தெருப் போட்டிகளில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.