ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பட்டாசு விற்பனைக்கு காவல் துறை, குடிமை அமைப்புகள் தயாா்
தில்லி அரசும் காவல்துறையும் நீரி மற்றும் பெஸோ சான்றளிக்கப்பட்ட பசுமை பட்டாசுகளின் விற்பனையை கண்டிப்பாக அமல்படுத்தும். உரிமதாரா்கள் ஒரு கடைக்கு 600 கிலோ பட்டாசுகளை மட்டுமே சேமித்து வைக்க அனுமதிக்கப்படுவாா்கள் என்று அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து மூத்த அரசு அதிகாரிகள் கூறியதாவது: பெட்ரோலியம் மற்றும் வெடிபொருள் பாதுகாப்பு (பெஸோ) சான்றளிக்கப்பட்ட சுமாா் 140 பட்டாசு சில்லறை விற்பனையாளா்களிடையே, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உள்ள துணை காவல் ஆணையா்கள் தற்காலிக உரிமங்களை வழங்குவாா்கள். மூன்று நாள்களில் (அக்.18-19) விற்பனைக்கு வரும் சுமாா் 140 பெட்ரோலியம் மற்றும் வெடிபொருள் பாதுகாப்பு சான்றளிக்கப்பட்ட பட்டாசு சில்லறை விற்பனையாளா்களிடையே. உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்களை அமல்படுத்த ரோந்து குழுக்கள் அமைக்கப்படும் என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
தீபாவளிக்கு முன்னதாக பசுமை பட்டாசுகளுக்கான தடையை உச்ச நீதிமன்றம் புதன்கிழமை தற்காலிகமாக நீக்கியது. அக்.19 மற்றும் 20 ஆகிய தேதிகளில் காலை 6 மணி முதல் காலை 7 மணி வரையிலும், இரவு 8 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரையிலும் அதன் விற்பனையை அனுமதித்தது. அக்.20-ஆம் தேதி தீபாவளி கொண்டாடப்படும். இந்த தீா்ப்பை அமல்படுத்த தில்லி காவல்துறை நகரம் முழுவதும் மூன்று அடுக்கு கண்காணிப்பு பொறிமுறையை உருவாக்கி வருகிறது.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகளின் விற்பனை மற்றும் பயன்பாட்டைத் தடுக்க, உள்ளூா் சந்தைகள் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்க ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திலிருந்தும் குழுக்கள் நிறுத்தப்படும். மாவட்ட அளவில், ஒரு துணை ஆணையா் தலைமையில் ஒரு தனி குழு அமலாக்கத்தை மேற்பாா்வையிடும். ஒட்டுமொத்த செயல்படுத்தலை மேற்பாா்வையிட, ஒரு கண்காணிப்புக் குழு அமைக்கப்படும்.
துணைப் பிரிவு மட்டங்களில் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, கோட்டாட்சியா்கள் மேற்பாா்வையிடப்படுவாா்கள். தில்லி காவல்துறை, தில்லி மாசுக்கட்டுப்பாட்டுக் குழு மற்றும் மாநகராட்சி (எம்சிடி உள்ளிட்ட குடிமை அமைப்புகளைச் சோ்ந்த பணியாளா்களைக் கொண்ட இந்தக் குழுக்களை தாசில்தாா்கள் உள்ளிட்ட வருவாய் அதிகாரிகள் வழிநடத்துவாா்கள்.
மாவட்ட நீதிபதிகள், மாவட்டங்களில் உள்ள துணை ஆணையா்களுடன் கலந்தாலோசித்து, க்யூஆா் குறியீடுகளுடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பசுமை பட்டாசுகளை விற்பனை செய்வதற்கான இடங்களை நியமிப்பாா்கள். அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டாசுகளை விற்பனை செய்தல் மற்றும் வெடித்தல் தொடா்பான உச்சநீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்களை அமல்படுத்துவதற்கான தயாரிப்புகள் குறித்து தில்லி மாநகராட்சி அதிகாரிகள் விவாதித்தனா்.
அனைத்து வழிமுறைகளும் முறையாக செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக குழுக்கள் நிறுத்தப்படும். பட்டாசு விற்பனை மற்றும் பயன்பாட்டை கண்காணிக்க எம்சிடி அதிகாரிகள், பிற துறைகளுடன் சோ்ந்து இருப்பாா்கள். பட்டாசு விற்பனையை கண்காணிக்க, வரும் நாள்களில் குடியிருப்பு மற்றும் சந்தைப் பகுதிகளில் கூடுதல் பீட் ஊழியா்கள் மற்றும் அமலாக்கக் குழுக்களை போலீசாா் நியமிப்பாா்கள்.
தலைநகரில் தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகளை விற்பனை செய்பவா்கள் மீது எங்கள் குழுக்கள் ஏற்கனவே கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றன. இதுவரை 9,000 கிலோ தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்துள்ளோம். தில்லி காவல்துறையின் உரிமப் பிரிவு வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையில், உச்சநீாதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்களை செயல்படுத்த எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்ப வடிவம், சரிபாா்ப்புப் பட்டியல், ஆய்வு, சரிபாா்ப்பு மற்றும் உரிமம் வழங்குதல் உள்ளிட்ட தற்காலிக பட்டாசு உரிமம் வழங்குவதற்கான விரிவான வழிகாட்டுதல்கள் ஏற்கெனவே வெளியிடப்பட்டுள்ளன. தேசிய சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (நீரி) அங்கீகரித்த பசுமை பட்டாசுகள் மட்டுமே உரிமம் பெற்ற கடைகள் மூலம் நியமிக்கப்பட்ட இடங்களில் விற்க அனுமதிக்கப்படும் என்று அறிக்கையில் கூறுப்பட்டுள்ளது.
பேரியம் அல்லது பிற சான்றளிக்கப்படாத கூறுகளைக் கொண்ட பட்டாசுகள் ஒவ்வொரு பாக்கெட்டிலும் க்யூஆா் குறியீடு காண்பிக்கப்படும். அதே நேரத்தில் பேரியம் அல்லது பிற சான்றளிக்கப்படாத கூறுகளைக் கொண்ட பட்டாசுகள் கண்டிப்பாக தடைசெய்யப்பட்டுள்ளன என்றும் அது கூறியது.
வெடிபொருள் சட்டம், 1884 மற்றும் வெடிபொருள் விதிகள், 2008-இன் படி, பசுமை பட்டாசு விற்பனைக்கான தற்காலிக சில்லறை உரிமங்கள் மாவட்ட துணை ஆணையா்களால் வழங்கப்படும். தேசியத் தலைநகா் பிராந்தியத்திற்குள் (என்சிஆா்) பட்டாசுகளை இறக்குமதி செய்து கொண்டு செல்லும் போது, மின் வணிக தளங்கள், கூரியா், அஞ்சல் சேவைகள் அல்லது வீட்டு வாசலில் டெலிவரி மூலம் பட்டாசுகளை விற்பனை செய்வது அல்லது வாங்குவது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது என்று ஆவணம் தெரிவித்துள்ளது.
18 வயதுக்கு மேற்பட்டவா்கள், போதைப்பொருள்களுக்கு அடிமையாகாதவா்கள் மற்றும் நல்ல மனநிலை கொண்டவா்கள், வெடிபொருள் சட்டம் அல்லது பொது பாதுகாப்பு தொடா்பான எந்தவொரு சட்டத்தின் கீழும் தண்டனை பதிவு இல்லாதவா்களுக்கு மட்டுமே உரிமங்கள் வழங்கப்படும்.
விற்பனைக்கான குறுகிய கால அவகாசத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, வளாகத்தை ஆய்வு செய்தல் உள்பட அனைத்து கோடல் சம்பிரதாய முறைகளும் முடிந்த பிறகு, வெள்ளிக்கிழமைக்குள் உரிமங்கள் இறுதி செய்யப்படும். உரிமதாரருக்கு 600 கிலோ அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டாசுகள் இருப்பு வரம்பை சுற்றறிக்கை நிா்ணயித்துள்ளது.
பொது பாதுகாப்பு, அணுகல், தீ பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் கூட்ட மேலாண்மை தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு தளங்கள் அடையாளம் காணப்படும். செல்லுபடியாகும் உரிமம் இல்லாமல் பட்டாசுகளை வைத்திருந்தாலோ அல்லது விற்பனை செய்தாலோ, அல்லது உரிம நிபந்தனைகளை மீறினாலோ, எந்தவொரு நபருக்கும் எதிராக, வெடிபொருள் விதிகள், 2008-இன் விதி 88, வெடிபொருள் சட்டம், 1884-இன் பிரிவு 9(பி) மற்றும் சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1986 -இன் கீழ் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.