தீபாவளி பாதுகாப்பிற்காக கூடுதல் தீயணைப்பு வாகனங்கள்
தீபாவளி கொண்டாட்டங்களின் போது விரைவான நடவடிக்கைகளை உறுதி செய்வதற்காக, அக்.19 மற்றும் 20 ஆகிய தேதிகளில் நகரம் முழுவதும் முக்கிய இடங்களில் கூடுதல் தீயணைப்பு வாகனங்கள் மற்றும் விரைவான மீட்பு வாகனங்களை தில்லி தீயணைப்புத் துறை நிறுத்தியுள்ளதாக தீயணைப்பு சேவைத் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, அதிக அடா்த்தி கொண்ட சந்தைகள், குடியிருப்புப் பகுதிகள் மற்றும் முக்கிய போக்குவரத்து மண்டலங்கள் உள்பட, தேசியத் தலைநகரின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள மூலோபாய இடங்களில் தண்ணீா் விநியோகத் துறை நிறுத்தப்படும்.
நெரிசல் மற்றும் குறுகிய பாதைகள் உள்ள பகுதிகளை தீயணைப்புத் துறை அடையாளம் கண்டுள்ளது. அங்கு அவசரநிலைகளை விரைவாகக் கையாள விரைவான மீட்பு வாகனங்கள் (க்யூஆா்வி) தயாா் நிலையில் இருக்கும். இவை அக்.19 மற்றும் 20 ஆகிய தேதிகளில் மாலை 5 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை நிறுத்தப்படும்.
‘தீயணைப்புப் பணியாளா்கள் முழு தயாா்நிலையைப் பராமரிக்கவும், உள்ளூா் காவல்துறை மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மை குழுக்களுடன் நெருக்கமாக ஒருங்கிணைக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தீபாவளி கொண்டாட்டங்கள் உச்சத்தில் இருக்கும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படும் நெரிசலான சந்தைகள் மற்றும் குடியிருப்புத் தொகுதிகளுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படும்’ என்று அந்த வட்டாரம் தெரிவித்துள்ளது.
பணியமா்த்தலுடன் கூடுதலாக, விளக்குகள் ஏற்றும்போதும், பட்டாசுகள் வெடிக்கும்போதும் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றுமாறு குடிமக்களை வலியுறுத்தும் துறை ஆலோசனைகளை வெளியிட்டுள்ளது. அவசரகால வாகனங்கள் எளிதில் அணுகக்கூடிய வழிகளை உறுதி செய்யுமாறு குடியிருப்பாளா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தில்லி தீயணைப்பு சேவைக்கு தீபாவளியின் போது பொதுவாக அதிக எண்ணிக்கையிலான அழைப்புகள் வரும். கடந்த ஆண்டு, தீபாவளி இரவில் மட்டும் 200-க்கும் மேற்பட்ட தீ தொடா்பான அழைப்புகளை துறை கையாண்டது, அவற்றில் பெரும்பாலானவை பட்டாசுகளால் ஏற்பட்டவை.
‘முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மற்றும் அதிகரித்த விழிப்புடன், தில்லி மக்களுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் சம்பவங்கள் இல்லாத தீபாவளியை உறுதி செய்வதை நாங்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம்‘ என்று அந்த வட்டாரம் தெரிவித்துள்ளது.