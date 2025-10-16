தெற்கு தில்லி: செப்டம்பரில் குற்றச் சம்பவங்கள் 20% குறைவு
தெற்கு தில்லியில் காவல் துறையினா் மேற்கொண்ட இரவு நேர ரோந்து பணி, வாகன சோதனை உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளால் குற்றச் சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை கடந்த மாதத்தில் 20 சதவீதம் குறைந்திருப்பதாக காவல் துறை அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
சரித்திர குற்ற பதிவேடு நபா்கள், போதைப் பொருள் கடத்துபவா்கள் ஆகியோரை குறிவைத்து நடத்திய ஆபரேஷன் ஆகட் 2.0 நடவடிக்கையில் 500 போ் கைதுசெய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இதுதொடா்பாக அதிகாரிகள் கூறியதாவது: தெற்கு சரக இணை காவல் ஆணையா் சஞ்சய் ஜெயின் கண்காணிப்பில், தென்கிழக்கு சரக துணை காவல் ஆணையா் ஹேமந்த் திவாரி தலைமையில் மாவட்டத்தில் உள்ள 600-க்கும் மேற்பட்ட காவலா்கள் ஆபரேஷன் ஆகட் 2.0 நடவடிக்கையில் புதன்கிழமை பங்கேற்றனா். ஆயுதங்கள் சட்டம், தில்லி கலால் சட்டம், போதைப் பொருள்கள் மற்றும் மனநோயியல் மருந்துகள் சட்டம், சூதாட்டம் தடுப்புச் சட்டம் ஆகியவற்றின் சட்டப்பிரிவுகளின்கீழ் 130 போ் கைதுசெய்யப்பட்டனா். மற்ற 360 போ் தடுப்பு நடவடிக்கையாகக் கைதுசெய்யப்பட்டனா். கைதுசெய்யப்பட்டவா்களில் 60 போ் தீவிர குற்றப்பின்னணியைக் கொண்டவா்கள்.
இந்த நடவடிக்கையில் 31 ஆயுதங்கள், 5,826 சட்டவிரோத மதுபான பாட்டில்கள், 5.5 கிலோ போதைப் பொருள், சூதாட்டத்துக்குப் பயன்படுத்திய ரூ.1.85 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டன. தில்லி காவல் துறை சட்டத்தின்கீழ் பிரிவு 66-இன்கீழ் 163 வாகனங்கள் பறிமுதல்செய்யப்பட்டன.
முதலாவது ஆபரேஷன் ஆகட் நடவடிக்கை கடந்த செப்.20-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இனி வரும் ஒவ்வொரு மாதத்திலும் இந்த ஆபரேஷன் நடவடிக்கையை தில்லி காவல் துறை மேற்கொள்ள உள்ளது என்றனா் அந்த அதிகாரிகள்.
இந்த நடவடிக்ைக்கு தலைமை வகித்த துணை காவல் ஆணையா் ஹேமந்த் திவாரி இது தொடா்பாக கூறுகையில், ‘தீபாவளி காலத்தில் எவ்வித அசம்பாவிதங்களும் நடைபெறக் கூடாது என்ற நோக்கிலும் மக்களின் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும் வகையிலும் குற்றச் சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடைபெறும் இடங்கள், குடிசைப் பகுதிகளில் இந்த ஆபரேஷன் நடைபெற்றது’ என்றாா்.