சட் பூஜைக்கு தில்லியில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட இடங்கள்: அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா தகவல்
புது தில்லி: வரவிருக்கும் சட் பூஜைக்காக நகரத்தில் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும், தொந்தரவு இல்லாத முறையில் அனுமதி பெறுவதற்கான ஒற்றைச் சாளர அனுமதி முறையை அறிவித்ததாகவும் தில்லி அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
கொண்டாட்டங்களுக்கான தயாரிப்புகளை மதிப்பிடுவதற்காக பூா்வாஞ்சல் மோா்ச்சாவுடன் ஒரு மறுஆய்வுக் கூட்டத்திற்குத் தலைமை தாங்கிய தில்லி அரசின் கலை, கலாசாரம் மற்றும் மொழித் துறை அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டாா்.
இது குறித்து அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா மேலும் கூறியதாவது: இந்த ஆண்டு தேசியத் தலைநகா் முழுவதும் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் சட் பூஜையை நடத்தும். இது இதுவரை செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய ஏற்பாடுகளில் ஒன்றாகும்.
பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, யமுனை நதியின் படித்துறைகளில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இது பக்தா்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. யமுனை கரைகளைத் தவிர, துவாரகா, ஹாதி காட், பீதம்புரா மற்றும் சோனியா விஹாா் ஆகிய இடங்களில் முக்கிய கொண்டாட்டங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
உத்தரபிரதேசம், பிகாா் மற்றும் ஜாா்கண்ட் மாநிலங்களைச் சோ்ந்த போஜ்புரி மொழி பேசும் மக்களைக் கொண்ட பூா்வாஞ்சலிகளின் நாட்டுப்புற மரபுகளை ஊக்குவிக்க, கலை, கலாசாரம் மற்றும் மொழித் துறை 200-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் உள்ளூா் கலைஞா்களைக் கொண்ட கலாசார நிகழ்ச்சிகளைத் திட்டமிட்டுள்ளது.
காட்களில் அலங்கார வாயில்கள், சாத்தி மைய்யா மற்றும் சூரியக் கடவுளின் சிலைகள் இடம்பெறும். மேலும், பக்தி சூழ்நிலையை உருவாக்க பண்டிகை விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்படும்.
சில முக்கிய இடங்கள் ‘மாதிரி சட் காட்களாக‘ உருவாக்கப்படும். அவை சிறந்த ஏற்பாடுகள் மற்றும் வசதிகளைக் கொண்டிருக்கும். அனுமதி செயல்முறையை சீராக்க, கன்வாா் யாத்திரை, துா்கா பூஜை மற்றும் ராம்லீலாவுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒற்றை சாளர அனுமதி அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு மண்டலத்திற்கும் ஏற்பாடுகளை ஒருங்கிணைக்க ஒரு நோடல் அதிகாரி இருப்பாா். காட்களை வழக்கமாக சுத்தம் செய்வதற்கு போதுமான துப்புரவுப் பணியாளா்களை நியமிக்க தில்லி மாநகராட்சி (எம்சிடி) அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அனைத்து முக்கிய இடங்களிலும் நடமாடும் கழிப்பறைகள், ஆம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் தீயணைப்பு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சூரியனுக்கு அா்ப்பணிப்பு செய்த பிறகு பக்தா்களுக்கு காலை உணவு மற்றும் குடிநீா் ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறு சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
‘சட் மகாபா்வ் பக்தி மற்றும் பாரம்பரியத்தின் சின்னம் மட்டுமல்ல, தில்லியின் கலாசார பன்முகத்தன்மையையும் பிரதிபலிக்கிறது. பூா்வாஞ்சலின் மரபுகளை மதிப்பதும் ஊக்குவிப்பதும் ஒரு கூட்டுப் பொறுப்பு ஆகும்.
சட பூஜை சூரிய கடவுளின் வழிபாட்டிற்கு அா்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கடுமையான நான்கு நாள் வழக்கத்துடன் கொண்டாடப்படுகிறது. ‘நஹய்-கய்‘ என்று அழைக்கப்படும் முதல் நாள், பக்தா்கள் குளித்து, புதிய ஆடைகளை அணிந்து, ’சன தால்’ மற்றும் ’கடூ பாத்’ போன்ற பிரசாதங்களைத் தயாரிக்கும் ஒரு சுத்திகரிப்பு சடங்கைக் குறிக்கிறது.
தில்லியின் பூா்வாஞ்சலி சமூகத்திற்கு சட் பூஜை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வாகும். இது நகரத்தில் 30-40 சதவீதம் போ் வசிக்கும் பகுதியாகும் என்றாா் அமைச்சா்.