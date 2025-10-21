பட்டாசு வெடிப்பதில் தகராறு: ஒருவரை கத்தியால் குத்தியதாக மூவா் கைது
புது தில்லி: வடக்கு தில்லியின் ஷாபாத் டெய்ரி பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை பட்டாசு வெடிப்பது தொடா்பாக ஏற்பட்ட தகராறில் ஒருவரை அடித்துக் கொன்ாக மூன்று போ் கைது செய்யப்பட்டதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
இது தொடா்பாக தில்லி காவல் துறை துணை ஆணையா் (வெளிப்புற வடக்கு) ஹரேஷ்வா் சுவாமி கூறியதாவது: இந்தச் சம்பவத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் தீரஜ் (24), ஆகாஷ் என்ற பாபா (24) மற்றும் தருண் (22) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். குற்றம்சாட்ட நான்காவது நபரான அஜய் என்ற அலி இன்னும் தலைமறைவாக உள்ளாா்.
இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக அக்.21-ஆம் தேதி அதிகாலை 12.20 மணியளவில் ஒரு அழைப்பு வந்தது. சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினா், பாதிக்கப்பட்டவா் மாா்பின் வலது பக்கத்தில் கத்தியால் குத்தப்பட்ட காயத்துடன் தெருவில் கிடந்ததைக் கண்டனா்.
இறந்தவா் திலீப் என்ற சீதாம்பா் பிரசாத் என்று அடையாளம் காணப்பட்டாா். முதற்கட்ட விசாரணையில் திலீப்பை மூன்று முதல் நான்கு போ் தாக்கியதாக தெரியவந்தது. அவா்களில் ஒருவா் அவரது வீட்டிற்கு வெளியே கத்தியால் குத்தினாா். மோதலின் போது அவரது சகோதரா்கள் தீபக் மற்றும் சந்தீப் ஆகியோரும் தாக்கப்பட்டனா் என்பது தெரிந்தது.
பட்டாசு வெடிப்பது தொடா்பாக வாக்குவாதம் தொடங்கியது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களில் ஒருவா் ஷாபாத் டெய்ரியைச் சோ்ந்த தீரஜ் என அடையாளம் காணப்பட்டாா். அவா் சம்பவத்திற்குப் பிறகு முதலில் தலைமறைவானாா். தீபக்கின் புகாரின் அடிப்படையில், பிஎன்எஸ் பிரிவுகள் 103 (1) மற்றும் 3 (5) இன் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
விசாரணையின் போது, சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு, அருகிலுள்ள பகுதிகளில் இருந்து சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. தொழில்நுட்பக் கண்காணிப்பு மற்றும் கைமுறை முயற்சிகளைப் பயன்படுத்தி, போலீஸாா் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் குற்றம்சாட்டப்பட் மூவரையும் கைது செய்தனா்.
குற்றம்சாட்டப்பட்டவா்கள் வெவ்வேறு துறைகளில் பணிபுரிகின்றனா். தீரஜ் ஜஹாங்கீா்புரியில் உள்ள ஒரு மின்வணிக மளிகைப் பிரிவில் பணிபுரிகிறாா். ஆகாஷ் பவானாவில் உள்ள ஒரு பாத்திர ரேக் தொழிற்சாலையில் பணிபுரிகிறாா். தருண் ரிதலாவில் கூரியா் சேவையில் பணிபுரிகிறாா்.
தலைமறைவான நான்காவது நபரான அஜய் என்கிற அலியை கண்டுபிடிக்க சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வருவதாக காவல் துணை ஆணையா் தெரிவித்தாா்.