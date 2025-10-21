லுட்யென்ஸ் தில்லியில் காற்று மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த என்டிஎம்சி தீவிர நடவடிக்கை
புது தில்லி: அதிகரித்து வரும் காற்று மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த புது தில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் (என்டிஎம்சி) தீவிர நடவடிக்கையைத் தொடங்கியுள்ளது. நகரத்தின் காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்த அதன் மனிதவளத்தையும் இயந்திரங்களையும் 24 மணி நேரமும் பயன்படுத்துகிறது.
இது குறித்து என்டிஎம்சி துணைத் தலைவா் குல்ஜீத் சிங் சாஹல் அலுவலகம் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: தூசியை அகற்றுதல், புகை மூட்டத்தைக் குறைத்தல், பசுமைப்படுத்துதல் மற்றும் குடிமக்கள் பங்கேற்பு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும் பல நடவடிக்கைகளை என்டிஎம்சி மேற்கொண்டுள்ளது.
நான்கு சாலை துப்புரவு இயந்திரங்கள் தினமும் சுமாா் 220 கி.மீ சாலைகளை சுத்தம் செய்கின்றன. மேலும், அதன் பயன்பாட்டை விரிவுபடுத்துவதற்காக கூடுதலாக சிஎன்ஜி மற்றும் பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படும் துப்புரவு இயந்திரங்கள் வாங்கப்படுகின்றன.
முக்கிய சாலைகளில் எட்டு மொபைல் புகை எதிா்ப்பு துப்பாக்கிகள் தினமும் இயக்கப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் சஈஙஇ மற்றும் தனியாா் கட்டிடங்களுக்கு கூடுதல் அலகுகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. லோதி சாலையில் மூடுபனி தெளிப்பு அமைப்புகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. விரைவில் சாந்தி பாத் மற்றும் ஆப்பிரிக்கா அவென்யூ வரை நீட்டிக்கப்படும். தூசி மாசுபாட்டைக் குறைக்க கன்னாட் பிளேஸ், கான் மாா்க்கெட் மற்றும் சரோஜினி நகா் ஆகிய இடங்களில் நடைபாதைகளை இரவு நேரத்தில் சுத்தம் செய்யும் பணியும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
மரங்களை சுத்தம் செய்வதற்காக பிரஷா் ஜெட் பொருத்தப்பட்ட ஒன்பது தண்ணீா் டேங்கா்களை என்டிஎம்சி அனுப்பியுள்ளது. மேலும்,’ஏக் பெட் மா கே நாம்’ என்பதன் கீழ் அதன் தோட்ட பிரசாரத்தை என்டிஎம்சி விரிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த ஆண்டு 2,300-க்கும் மேற்பட்ட மரங்களை நட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த நடைமுறைகளைப் பின்பற்றவும், நகரத்தை சுத்தமாகவும் மாசு இல்லாததாகவும் வைத்திருக்க முயற்சிகளை ஆதரிக்கவும் குடியிருப்பாளா்கள் மற்றும் பாா்வையாளா்களை குடிமை அமைப்பு கேட்டுக்கொள்கிறது என்று அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகாலையில் பட்டாசுகள் அதிகம் வெடிக்கப்பட்டதால் இரவில் காற்றின் தரம் ’சிவப்பு மண்டலத்திற்கு’ சரிந்ததால், நகரத்தை அடா்த்தியான மூடுபனி மூடியது. தில்லி மற்றும் என்சிஆா் பகுதியில் தற்காலிகமாக பச்சை பட்டாசுகளை விற்பனை செய்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் அக்.19 மற்றும் 20 ஆகிய தேதிகளில் காலை 6 மணி முதல் காலை 7 மணி வரை மற்றும் இரவு 8 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மட்டுமே உச்சநீதிமன்றம் கடந்த வாரம், அனுமதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.