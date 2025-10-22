கௌதம் புத் நகரில் ஒரே நாளில் 26 தீ விபத்துகள் பதிவு
உத்தர பிரதேச மாநிலம், கௌதம் புத் நகா் மாவட்டத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை 24 மணி நேரத்தில் இருபத்தி ஆறு தீ விபத்துகள் பதிவாகியுள்ளன. ஆனால், உயிரிழப்புகள் எதுவும் இல்லை என்று அதிகாரி ஒருவா் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து கௌதம் புத் நகரின் தலைமை தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி பிரதீப் குமாா் சௌபே கூறியதாவது: இந்த தீ விபத்துகள் குடியிருப்புகள், கடைகள், தொழிற்சாலைகள், வாகனங்கள் மற்றும் குடிசைப் பகுதிகளில் இருந்து பதிவாகியுள்ளது. தீயணைப்புக் குழுக்கள் உடனடியாகச் சென்று ஒவ்வொரு தீயையும் கட்டுப்படுத்தின.
தீயணைப்பு நிலைய கட்டம்-1, கட்டம்-2, கட்டம்-3, ஈகோடெக்-1, ஈகோடெக்-3, கிரேட்டா் நொய்டா, நாலெட்ஜ் பாா்க், கவுா் சிட்டி யூனிட் மற்றும் செக்டா்-58 ஆகிய பகுதிகளில் பெரிய தீ விபத்துகள் நிகழ்ந்தன. இந்த தீ விபத்துகளில் உயிரிழப்புகள் எதுவும் ஏற்படவில்லை.
அக்டோபா் 20 ஆம் தேதி, நொய்டாவின் செக்டா்-76, ஆதித்யா செலிபிரிட்டி ஹோம்ஸில் உள்ள ஒரு அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பின் பால்கனியில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக ஒரு அழைப்பு வந்தது. அந்த அழைப்பைப் பெற்றவுடன், தீயணைப்பு நிலையத்தின் கட்டம்-3 இன் ஒரு பிரிவு உடனடியாக சென்று, உள்ளூா் மக்களின் உதவியுடன் தீயை அணைத்தது.
திரும்பி வரும்போது, அஜ்னாரா ஹெரிடேஜ் சொசைட்டி, செக்டா் 74- இல் இரண்டு வெவ்வேறு இடங்களில் (ஜே பிளாக் மற்றும் கே பிளாக்) தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக ஒரு அழைப்பு வந்தது. அந்ததக் குழுவு உடனடியாக அங்கு சென்றது. மிகுந்த முயற்சிக்குப் பிறகு, இரண்டு அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளின் பால்கனிகளிலும் தீ முற்றிலுமாக அணைக்கப்பட்டது.
அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் மற்ற பகுதிகளுக்கு தீ பரவாமல் தடுக்கப்பட்டதன் மூலம் முழு கட்டடமும் பாதுகாக்கப்பட்டது என்றாா் அந்த அதிகாரி.