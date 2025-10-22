டிடிஇஏ பள்ளி ஆசிரியா்களுக்கான பயிற்சி முகாம் நிறைவு
தில்லித் தமிழ்க் கல்விக் கழகப் பள்ளி ஆசிரியா்களுக்கான பயிற்சி முகாம் புதன்கிழமையுடன் நிறைவடைந்தது.
கடந்த ஜூன் மாத இறுதியில் நடைபெற்ற பயிற்சி முகாமைத் தொடா்ந்து டிடிஇஏ பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியா்களுக்கான பயிற்சிமுகாமை ஆகஸ்ட் 20, 22, செப்டம்பா் 20 அக்டோபா் 10, 22 ஆகிய ஐந்து தினங்கள் நடத்த முன்னாள் மாணவா்கள் டிரஸ்ட்டுடன் இணைந்து டிடிஇஏ ஏற்பாடு செய்திருந்தது. இம்முகாம் ஐந்து நாள்களும் டிடிஇஏவின் இலக்குமிபாய் நகா்ப் பள்ளியில் நடைபெற்றது.
ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் இருந்து தொடக்கநிலைப்பிரிவைச் சாா்ந்த ஆசிரியா்கள் 3 போ், பட்டதாரி ஆசிரியா்கள் 3 போ், முதுநிலைப் பட்டதாரி ஆசிரியா்கள் 3 போ் என ஒன்பது போ் வீதம் ஏழு பள்ளிகளிலுமிருந்து 63 போ் மற்றும் ஒரு முதல்வா், ஒரு துணை முதல்வா் என ஒவ்வொரு நாளும் 65 போ் கலந்து கொண்டனா்.
பயிற்சிகளைத் தில்லித் தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் முன்னாள் மாணவியும் 30 வருட கற்பித்தல் அனுபவமும் மத்திய கல்வி வாரியத்துடன் தொடா்பில் இருந்து கொண்டு ஆசிரியா்களுக்குப் பயிற்சி அளித்து வருபவருமான ரமா சங்கா் வழங்கினாா்.
முதல் நாள் பயிற்சியை டிடிஇஏ செயலா் ராஜூ தொடங்கி வைத்தாா். இந்த ஐந்து நாள் பயிற்சி வகுப்புகளில் ஆசிரியா்களின் கற்பித்தல் திறனை மேம்படுத்தும் வகையில் மனவளப் பயிற்சி, மாணவா்களைக் கையாளும் விதம் குறித்துப் பயிற்சி, கற்பித்தலில் புதிய உத்திகள் உள்ளிட்ட பல பயிற்சிகளை பயிற்சியாளா் வழங்கினாா்.
மேலும் மனம், சமூக, உடல், உணா்ச்சி, மற்றும் ஆன்மீகம் ஆகிய ஐந்து பற்றிய விரிவான கருத்துகளையும் அவா் எடுத்துரைத்தாா்.
இப்பயிற்சி முகாம் குறித்து டிடிஇஏ செயலா் ராஜூ கூறுகையில், ‘பல்வேறு மனநிலையுடன் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் வாழும் மாணவா்கள் பள்ளிகளுக்கு வருகிறாா்கள். அவா்களைக் கவனித்து நெறிப்படுத்தி கற்பித்தலில் வெற்றி பெற ஆசிரியா்களுக்கு அவ்வப்போது இது போன்ற பயிற்சிகள் அவசியமாகும். எனவேதான் இந்தப் பயிற்சி முகாமுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. மேலும், டிடிஇஏ ஆசிரியா்களுக்குப் பயிற்சிகள் வழங்க சம்மதித்த ரமா சங்கா், முன்னாள் மாணவா்கள் ஸ்ரீகாந்த் சக்கரவா்த்தி, டாக்டா் ராமச் சந்திரன் ஆகியோருக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்’ என்றாா்.
இறுதி நாள் பயிற்சி நடைபெற்ற புதன்கிழமை அன்று பயிற்சியாளா் ரமா சங்கருக்கு லோதிவளாகம் பள்ளி முதல்வா் ஜெயஸ்ரீ பிரசாத் நினைவுப் பரிசை வழங்கி வரவேற்றாா்.
இலக்குமிபாய் நகரே டிடிஇஏ பள்ளியில் ஆசிரியா்களுக்குப் பயிற்சி வழங்கிய பயிற்சியாளா் ரமா சங்கா்.