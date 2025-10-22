தில்லி: பட்டாசு வெடித்ததில் பெண்ணின் கண்ணில் காயம்
தீபாவளியன்று தெற்கு தில்லியின் லாடோ சராய் பகுதியில் பட்டாசு வெடித்ததில் 18 வயது பெண்ணின் கண்ணில் காயம் ஏற்பட்டதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
இது குறித்து காவல் துறை மூத்த அதிகாரி கூறியதாவது: சிலா் வேண்டுமென்றே அவா் மீது பட்டாசு வீசியதாகவும், அவா் சிகிச்சைக்காக அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாகவும் அவரது குடும்பத்தினா் குற்றம் சாட்டியுள்ளனா்.
இந்தச் சம்பவம் திங்கள்கிழமை மாலையில் அந்தப் பெண் தனது வீட்டிற்கு வெளியே இருந்தபோது நடந்தது. அவருக்கு அருகில் பட்டாசு வெடித்ததால் அவரது கண்ணில் காயம் ஏற்பட்டது. இருப்பினும், சிலா் அவா் மீது பட்டாசுகளை வீசியதாக குடும்ப உறுப்பினா்கள் குற்றம்சாட்டினா்.
இதற்கிடையில், இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக பெண்ணின் குடும்பத்தினா் காவல் நிலையத்தில் எந்தக் குற்றச்சாட்டுகளையும் பதிவு செய்யவில்லை. சிறுமி பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளாா். இதுவரை, அவராலோ அல்லது அவரது குடும்பத்தினராலோ எந்த குற்றச்சாட்டும் கூறப்படவில்லை என்றாா் அந்த அதிகாரி.