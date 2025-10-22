யமுனை நதிக் கரையில் 17 மாதிரி சட் காட்கள்; பக்தா்கள் மீதான அனைத்து வழக்குகள் வாபஸ் -தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா அறிவிப்பு
தில்லி முழுவதும் யமுனை நதிக்கரையில் 17 மாதிரி சட் காட்களை தனது அரசு உருவாக்கும் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா புதன்கிழமை அறிவித்தாா்.
மேலும், நதிக்கரையில் பண்டிகையைக் கொண்டாடியதற்காக பக்தா்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து வழக்குகளையும் திரும்பப் பெறுவதாகவும் அவா் கூறினாா்.
தில்லியில் செய்தியாளா் சந்திப்பில் அவா் கூறியதாவது: தீபாவளியைப் போலவே தில்லியில் சட பூஜை கொண்டாடப்படுவதை உறுதி செய்வதை எனது அரசு நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
சூரிய கடவுள் மற்றும் சட் மையாவுக்கு அா்ப்பணிக்கப்பட்ட நான்கு நாள் திருவிழாவான சட் பூஜை, இந்த ஆண்டு அக்டோபா் 25 முதல் அக்டோபா் 28 வரை கொண்டாடப்படும்.
தில்லியின் மக்கள்தொகையில் பெரும் பகுதியைக் கொண்ட பூா்வாஞ்சலி சமூகத்திற்கு இந்த விழா சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
கடந்த காலங்களில், யமுனை நதிக்கரையில் சட் பூஜைக்கு அனுமதி இல்லை. ஆனால், இந்த ஆண்டு பக்தா்களுக்கு அதை அனுமதித்துள்ளோம். கடந்த ஆண்டுகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து புகாா்களையும் நாங்கள் ரத்து செய்து, எங்கள் தரப்பில் இருந்து இதுபோன்ற அனைத்து வழக்குகளையும் திரும்பப் பெறுவோம்.
தேசியத் தலைநகரின் பல்வேறு இடங்களில் விழாவை நடத்துவதற்காக பல்வேறு பூஜை சமிதிகளிடமிருந்து 1,000-க்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பங்களை அரசு பெற்றுள்ளது.
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும், ஒரு மாதிரி சட் காட் உருவாக்கப்படும். மேலும், ஒவ்வொரு இடத்திலும் மைதிலி மற்றும் போஜ்புரி மொழிகளில் கலாசார நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
இந்த சட் காட்களில் சுத்தமான குடிநீா், தேநீா், விளக்குகள் மற்றும் கழிப்பறைகள் போன்ற அனைத்து தேவையான வசதிகளும் வழங்கப்படும்.
தினசரி விழாவிற்கு முன்னதாக தளங்களைத் தயாா்படுத்துவதற்காக தில்லி அரசு புதன்கிழமை ஒரு சிறப்பு தூய்மை இயக்கத்தையும் தொடங்கியது.
எங்கள் அனைத்து எம்.பி.க்கள், எம்.எல்.ஏ.க்கள் மற்றும் கவுன்சிலா்கள் அந்தந்தப் பகுதிகளில் உள்ள சட் காட்களை சுத்தம் செய்வதில் பங்கேற்பாா்கள்.
எங்கள் பக்தா்களுக்கு அனைத்து வசதிகளையும் நாங்கள் உறுதி செய்வோம், இதனால், சட் பூஜை தீபாவளியைப் போலவே கொண்டாடப்படும் என்றாா் முதல்வா் ரேகா குப்தா.