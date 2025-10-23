புதுதில்லி
தில்லி விமான நிலையத்தில் ரூ.2.5 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் பறிமுதல்
தில்லி இந்திரா காந்தி சா்வதேச (ஐஜிஐ) விமான நிலையத்தில் ரூ.2.49 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள்களுடன் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டதாக சுங்கத்துறை வியாழக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடா்பாக சுங்கத்துறை வெளியிட்ட அறிக்கை: திங்கள்கிழமை பாங்காக்கிலிருந்து வந்த பிறகு குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டாா்.
சோதனையில், ஒரு பழுப்பு நிற டிராலி பையில் 2495.5 கிராம் எடையுள்ள கஞ்சா என சந்தேகிக்கப்படும் பச்சை நிற போதைப்பொருள் அடங்கிய ஆறு பாலிதீன் பைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.
அவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டு கடத்தல் பொருள் கண்டறியும் சோதனைக்கு உள்படுத்தப்பட்டது. அப்போது, முதல் பாா்வையில் அது கஞ்சா என தெரிந்தது.
இந்தப் பொருளின் மதிப்பு ரூ.2.49 கோடி ஆகும். மேலும், பயணி கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா் என என்று சுங்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது,