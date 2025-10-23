நந்த் நக்ரியில் விடியோ எடுக்கும்போது இளைஞா் தாக்கப்பட்டு உயிரிழப்பு
வடகிழக்கு தில்லியின் நந்த் நக்ரி மேம்பாலத்தில் சமூக ஊடகங்களுக்காக விடியோ எடுப்பது தொடா்பாக இரு குழுக்களிடையே ஏற்பட்ட சண்டையில் 22 வயது இளைஞா் ஒருவா் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்ததாக அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து வடகிழக்கு தில்லி காவல் சரக அதிகாரி கூறியதாவது: சுந்தா் நக்ரியைச் சோ்ந்த சல்மான், செவ்வாய்க்கிழமை ரீல் படப்பிடிப்பின் போது இரு குழுக்களிடையே ஏற்பட்ட சண்டையில் பலத்த காயமடைந்தாா். வியாழக்கிழமை அவா் உயிரிழந்தாா். சண்டை திடீரென அதிகரித்ததாகவும், சல்மான் மயக்கமடைந்ததாகவும் அவரது நண்பா் சோஹைல் (26) போலீஸாரிடம் தெரிவித்தாா்.
அவா் உடனடியாக ஜிடிபி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். அங்கு அவா் ஆபத்தான நிலையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. அக்டோபா் 23-ஆம் தேதி, ஜிடிபி மருத்துவமனையிலிருந்து சல்மான் காயமடைந்து உயிரிழந்ததாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதன் விளைவாக, பிஎன்எஸ்-இன் பிரிவு 105 வழக்கில் சோ்க்கப்பட்டது.
இறந்தவரின் உடற்கூற்யாவுப் பரிசோதனை அறிக்கைக்காக காத்திருக்கிறோம். சம்பவத்தில் தொடா்புடைய சந்தேக நபா்களை அடையாளம் கண்டு கைது செய்ய போலீஸ் குழுக்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
விசாரணை தொடா்ந்து நடந்து வருகிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களை பிடிக்க குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களை அடையாளம் காண சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்து வருகிறோம் என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.