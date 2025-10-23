1,300-க்கும் மேற்பட்ட காட்களில் சட் பூஜைக்கான ஏற்பாடுகள்: அமைச்சா் தகவல்
யமுனை நதிக்கரையோரம் உள்ள 1,300-க்கும் மேற்பட்ட காட்களில் சட் பூஜைக்கு அரசு போா்க்கால அடிப்படையில் ஏற்பாடுகளை செய்து வருவதாக தில்லி அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது தொடா்பாக வெளியிடப்பட்ட அதிகாரபூா்வ அறிக்கையில் கபில் மிஸ்ரா கூறியுள்ளதாவது: துணை நிலை ஆளுநா் வி.கே. சக்சேனா மற்றும் கலாசார அமைச்சா் மிஸ்ரா ஆகியோா் வாசுதேவ் காட் பகுதியை பாா்வையிட்டு, நடந்து வரும் ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்தனா்.
பக்தா்கள் எந்த சிரமத்தையும் சந்திக்காத வகையில் தூய்மை, விளக்குகள், பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து மேலாண்மை தொடா்பான ஏற்பாடுகள் சரியான நேரத்தில் முடிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு அவா்கள் உத்தரவிட்டனா்.
இந்த ஆண்டு சட் பூஜை கொண்டாட்டங்கள் தேசியத் தலைநகரில் இதுவரை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவற்றிலேயே மிகவும் விரிவானதாக இருக்கும். பக்தா்களுக்கு சுத்தமான, பாதுகாப்பான மற்றும் கலாசார ரீதியாக வளமான அனுபவத்தை வழங்குவதே எங்கள் குறிக்கோள் ஆகும்.
மேலும், முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில் ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
முதல்வா் ரேகா குப்தா தலைமையில் ஏற்பாடு செய்யப்படும் முதல் சட் பூஜை இதுவாகும். பக்தா்கள் யமுனைக் கரையில் சடங்குகளைச் செய்ய முடியும்.
இது வெறும் பேச்சு வாா்த்தை நடத்தும் அரசு அல்ல. திட்டத்தை நிறைவேற்றும் அரசு ஆகும். யமுனைக் கரையில் வழிபாட்டை இயக்கும் வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படுகிறது. பக்தா்கள் இப்போது அங்கு பாரம்பரிய சடங்குகளைச் செய்ய முடியும் என்பது தில்லிக்கு பெருமை சோ்க்கும் விஷயம்.
முந்தைய அரசு பல ஆண்டுகளாக யமுனைக் கரையில் சட் பூஜையை அனுமதிக்கவில்லை. பூா்வாஞ்சல் மக்கள் இப்போது தங்கள் பண்டிகையை பெருமையுடனும் சுயமரியாதையுடனும் கொண்டாடுவாா்கள் என்றாா் கபில் மிஸ்ரா.
தில்லி அரசு, நகரம் முழுவதும் ஏராளமான பக்தா்கள் கூடும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படும் விழா தொடங்குவதற்கு முன்பே அனைத்து படித்துறைகளிலும் ஏற்பாடுகள் முடிக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளது.
சூரியக் கடவுள் மற்றும் சத்ரி மையாவுக்கு அா்ப்பணிக்கப்பட்ட நான்கு நாள் விழாவான சட் பூஜை இந்த ஆண்டு அக்டோபா் 25 முதல் அக்டோபா் 28 வரை கொண்டாடப்படும்.