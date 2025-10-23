நரேலாவில் முதலாளியின் 5 வயது மகனை கடத்திக் கொலை செய்த ஓட்டுநா் கைது
தில்லியின் புகரான நரேலா பகுதியில் முதலாளியின் ஐந்து வயது சிறுவனை கடத்திக் கொலை செய்ததாகக் கூறப்படும் நபா் கைது செய்யப்பட்டதாக போலீஸாா் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து தில்லி காவல் துறை அதிகாரி கூறியதாவது: நீது என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றம்சாட்டப்பட்டவா், உள்ளூா் போக்குவரத்து ஊழியராவாா். அவா் குழந்தையின் தந்தையின் ஓட்டுநராகப் பணிபுரிந்தவா். அவா் குற்றம் செய்த ஒரு நாள் கழித்து புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
நரேலாவில் உள்ள தனது வீட்டிற்கு வெளியே விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவன் செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் காணாமல் போன போது இந்தச் சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. அன்று பிற்பகல் 3.30 மணியளவில், நரேலா தொழில்துறை பகுதியில் கடத்தல் நடந்தது தொடா்பாக ஒரு அழைப்பு வந்தது.
இதையடுத்து தேடல் வேட்டை தொடங்கியது. அப்போது, அதே பகுதியில் நீது வசித்து வந்த வாடகை அறையில் குழந்தை மயக்கமடைந்து கிடந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. முதற்கட்ட விசாரணையில் குழந்தை செங்கல் மற்றும் கத்தியால் தாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த குழந்தை அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. ஆனால், குழந்தை ஏற்கெனவே இறந்து விட்டதாக மருத்துவா்கள் அறிவித்தனா்.
திங்கள்கிழமை குடிபோதையில் ஏற்பட்ட தகராறில் மற்றொரு ஓட்டுநரிடம் தவறாக நடந்து கொண்டதற்காக, நீது தனது முதலாளியை கண்டித்து, அறைந்ததாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்தது. ஆத்திரத்தில், நீது சிறுவனை தனது வீட்டிற்கு வெளியே இருந்து கடத்திச் சென்று தனது அறைக்கு அழைத்துச் சென்று, அங்கு கொலை செய்ததாகத் தெரிகிறது.
சிறுவனின் உடல் உடற்கூறாய்வு பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டது. மேலும், நிகழ்வுகளின் சரியான வரிசையை தீா்மானிக்க மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது. இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக நரேலா காவல் நிலையத்தில் பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ், கொலை மற்றும் கடத்தல் உள்பட வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.