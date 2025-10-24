சாதி காரணமாக அரசு பங்களாவிலிருந்து கட்டாயமாக வெளியேற்றப்பட்டதாக காங்கிரஸ் தலைவா் உதித் ராஜ் புகாா்
காங்கிரஸ் தலைவரும் முன்னாள் எம்.பி.யுமான உதித் ராஜ் புது தில்லியில் உள்ள பண்டாரா பாா்க் பங்களாவிலிருந்து அதிகாரிகள் தனது குடும்பத்தினரை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றியதாக வெள்ளிக்கிழமை குற்றம்சாட்டினாா்.
முன்னாள் எம்.பி.யான உதித் ராஜின் மனைவி சீமா ராஜுக்கு இந்த பங்களா ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஆா்.எஸ். அதிகாரியான அவா், இந்த ஆண்டு மே 31 வரை உரிமக் கட்டணத்தை செலுத்தியதாகக் கூறினாா்.
பிடிஐ விடியோவில் பேசிய காங்கிரஸ் தலைவா் உதித் ராஜ், ‘வீட்டிலிருந்து உடைமைகள் வீசப்படுவதை நீங்கள் காணலாம். இந்த விவகாரம் நீதிமன்றத்தில் உள்ளது. அடுத்த விசாரணை அக்டோபா் 28 அன்று நடைபெறும். இன்னும் மூன்று அல்லது நான்கு நாள்கள் என்ன வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும்? நீதிமன்றத்தின் தீா்ப்பைப் பின்பற்றுவேன்’ என்று கூறிய அவா் ‘துன்புறுத்தல்’ என்பது தலித் மற்றும் ஏழை மக்களின் குரலாக இருப்பதற்கான தண்டனை ஆகும் இது’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
’பல உயா் சாதியினா் தொடா்ந்து அரசு பங்களாக்களை ஆக்கிரமித்து வருகின்றனா். அதே நேரத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட சாதியைச் சோ்ந்த எதிா்க்கட்சித் தலைவரை குறிவைத்து இந்த நடவடிக்கை ‘தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட‘ மற்றும் ‘உந்துதல்’ கொண்டதாக உள்ளது’ என்று அவா் குற்றம் சாட்டினாா்.
’நான் (மத்திய அமைச்சா்) மனோகா் லால் கட்டாரை தொடா்பு கொள்ள முயற்சித்தேன். ஆனால், அவரைத் தொடா்பு கொள்ள முடியவில்லை. எந்த உயா் அதிகாரியும் தொலைபேசியில் கிடைக்கவில்லை. யாரும் எனக்கு எதுவும் சொல்லவில்லை‘ என்று உதித் ராஜ் கூறினாா். மேலும், இந்த நடவடிக்கையை ‘அட்டூழியம்‘ என குறிப்பிட்ட அவா் இந்த விஷயத்தை தனது கட்சித் தலைமையுடன் எடுத்துச் செல்வதாகவும் கூறினாா்.
இதற்கிடையே, எக்ஸ் தளத்தில் விடியோவைப் பகிா்ந்த உதித் ராஜ், ‘எனது வீட்டுப் பொருள்கள் தெருவில் வீசப்படுகின்றன’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா். தனது விவகாரங்களை முடித்துவிட்டு வேறு இடத்தைக் கண்டுபிடிக்க நவம்பா் இறுதி அல்லது டிசம்பா் தொடக்கம் வரை நேரம் கேட்டதாக சீமா ராஜ் கூறினாா்.
‘ஓய்வு பெற்ற ஒரு அதிகாரி ஆறு மாதங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் அரசு தங்குமிடத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம். அதன் பிறகு, என் தந்தை மிகவும் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்ததால், எனது தங்குமிடத்தை நீட்டிக்க எஸ்டேட் இயக்குநரகத்திடம் கோரிக்கை வைத்தேன். ‘அவா் சமீபத்தில் இறந்துவிட்டாா்,‘ என்று சீமா ராஜ் கூறினாா்.
சில நாள்களுக்குப் பிறகு விசாரணை திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும் வெளியேற்ற அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டதாக ஓய்வு பெற்ற அதிகாரி சீமா ராஜ் குற்றம் சாட்டினாா். ’நீதிமன்ற விடுமுறையின் போது அவா்கள் எங்களை வெளியேற்ற வந்தனா், அதனால் நாங்கள் நீதிமன்றத்திற்குச் சென்று சட்ட உதவியை நாட முடியாது’ என்று அவா் கூறினாா்.
இதற்கிடையே, வியாழக்கிழமை உதித் ராஜ் ’எக்ஸ்’ இல், எஸ்டேட் இயக்குநரகத்தின் அதிகாரிகள் எனது வீட்டிற்குச் சென்று வெள்ளிக்கிழமை திட்டமிடப்பட்ட வெளியேற்றம் குறித்து அவா்களுக்குத் தெரிவித்ததாகக் கூறியுள்ளாா்.
காங்கிரஸில் சேருவதற்கு முன்பு 2014 முதல் 2019 வரை பாஜக எம்.பி.யாக மக்களவையில் வடமேற்கு தில்லியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய உதித் ராஜ், விரைவில் வெளியேறத் தயாராக இருப்பதாகக் கூறினாா்.
ஆனால், அதிகாரிகள் காட்டிய ‘அவசரத்தை‘ கேள்வி எழுப்பினாா். ‘அதே அளவுகோல் காலவரையின்றி தங்கியிருக்கும் மற்றவா்களுக்கும் ஏன் பொருந்தாது? சமூக நீதிக்கான எனது போராட்டத்தில் இருந்து நான் பின்வாங்க மாட்டேன்’ என்று அவா் கூறினாா்.
வெளியேற்றம் தொடா்பாக அரசிடம் இருந்து உடனடி பதில் எதுவும் இல்லை.