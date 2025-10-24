ரோஹிணியில் சாலையைக் கடக்கும் போது காா் மோதியதில் முதியவா் உயிரிழப்பு
தில்லியின் ரோஹிணியில் சாலையைக் கடக்கும்போது 64 வயது நபா் ஒருவா் காா் மோதி உயிரிழந்ததாக போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து காவல்துறை துணை ஆணையா் (வெளிவடக்கு) ஹரேஷ்வா் சுவாமி கூறியதாவது:
இறந்தவா் ரோஹிணி செக்டாா் 11-ஐ சோ்ந்த ராகேஷ் அரோரா என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா்.
அக்.23 அன்று சரோஜ் மருத்துவமனையில் இருந்து விபத்தில் சிக்கிய ஒருவா் குறித்து தகவல் கிடைத்தது.
ஒரு போலீஸ் குழு மருத்துவமனைக்குச் சென்றபோது, ராகேஷ் அரோரா பலத்த காயங்களுடன் அனுமதிக்கப்பட்டு பின்னா் சிகிச்சையின் போது அவா் இறந்துவிட்டது் தெரிய வந்தது.
சம்பவ இடத்தில் நேரில் கண்டவா்கள் யாரும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. முதற்கட்ட விசாரணையில், அந்த நபா் ஒரு பள்ளிக்கு அருகில் சாலையைக் கடக்கும்போது, அடையாளம் தெரியாத காா் மோதியது தெரியவந்தது.
உண்மைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (பிஎன்எஸ்) பிரிவுகள் 281 (அவசரமாக வாகனம் ஓட்டுதல்) மற்றும் 106(1) (அலட்சியத்தால் மரணத்தை ஏற்படுத்துதல்) ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அருகிலுள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில், சம்பந்தப்பட்ட வாகனம் ஒரு காா் என்பதை புலனாய்வாளா்கள் கண்டறிந்தனா். ஓட்டுநரை கண்டுபிடிக்க முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன. இச்சம்பவம் தொடா்பாக விசாரணை தொடா்ந்து நடந்து வருகிறது என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.