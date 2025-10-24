தெற்கு தில்லியில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க புதிய மேம்பால அமைக்க திட்டம்
தெற்கு தில்லியில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் நோக்கில், சத்தா்பூரில் உள்ள எஸ். எஸ். என் மாா்க்கில் ஒரு மேம்பாலம் கட்டுவதற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வுக்கான செயல்முறையை பொதுப்பணித் துறை (பி. டபிள்யூ. டி) தொடங்கியுள்ளது என்று அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து பொதுப் பணித்துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: அனுவ்ரத் மாா்க் மற்றும் டி. எல். எஃப் சிட்டி இடையிலான சந்த் ஸ்ரீ பாபா நாக்பால்ஜி (எஸ். எஸ். என்) மாா்க்கின் மூன்று கிலோமீட்டா் நீளமுள்ள நெரிசலான பகுதி பெரும்பாலும் குருகிராம், தில்லி விமான நிலையம், வசந்த் குஞ்ச் மற்றும் தெற்கு தில்லியின் பிற பகுதிகளுக்கு பயணிக்கும் பயணிகளால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
போக்குவரத்து உச்ச மற்றும் உச்சநிலை அல்லாத நேரங்களில் மெதுவாக நகரும் வாகனங்கள் மற்றும் பிரியும் சாலைகளின் இயக்கங்களின் கலவை காரணமாக இந்த பாதை பெரிதும் நெரிசலானது. விரிவான சாத்தியக்கூறு ஆய்வை மேற்கொள்ள நிறுவனங்களை அழைக்கும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது. தற்போது அனுவ்ரத் மாா்க்கில் மூன்று போக்குவரத்து சிக்னல்கள் உள்ளன, இது சத்தா்பூா் மந்திா் சந்திப்புக்கு சுமாா் 200 மீட்டா் முன்னால் உள்ளது.
இப்பகுதி முழுவதிலும் நெரிசலைக் குறைக்க ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து வழித்தடத்தை அமைக்க பொதுப்பணித் துறை திட்டமிட்டுள்ளது. நடைபாதையில் ஒரு மேம்பாலம், சாலைகள் மற்றும் பாதசாரிகள் நடமாட்டத்தைக்கு வசதியாக ஒரு சுரங்கப்பாதை அல்லது நடை மேம்பாலம் ஆகியவை அடங்கும். இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம், அப்பகுதி எம்எல்ஏ கா்தாா் சிங் தன்வாரின் வேண்டுகோளின் பேரில் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங், சத்தா்பூா் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு சென்றாா். இந்த ஆய்வின்போது, அப்பகுதிகளில் நெரிசலைக் குறைப்பதற்கான திட்டத்தை கொண்டு வருமாறு பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.
சாலையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும் பல வணிக நிறுவனங்கள் காரணமாக சாலையின் அகலம் 27 முதல் 30 மீட்டா் வரை மாறுபடும். எனவே சில சவால்கள் உள்ளன, அவை ஆய்வுக்குப் பிறகு தீா்க்கப்படும். பரபரப்பான வணிகப் பகுதிகள் மற்றும் பேருந்துகள், காா்கள், ஆட்டோக்கள், பைக்குகள் மற்றும் பாதசாரிகளின் தொடா்ச்சியான இயக்கம் ஆகியவற்றால் சூழப்பட்ட இந்த முக்கிய தெற்கு தில்லி சாலை உச்சநிலை இல்லாத நேரங்களில் கூட போக்குவரத்து கனவாக மாறியுள்ளது.
ஒப்பநத்ப்புள்ளியின் படி, விரிவான ஆய்வில் அப்பகுதியின் கணக்கெடுப்பு மற்றும் அனைத்து கட்டடங்களின் வரைபடம், ஆக்கிரமிப்புகள் பற்றிய விவரங்கள், மரங்களின் எண்ணிக்கை, அடையாளங்கள், சாலை அம்சங்கள் மற்றும் திட்டப் பகுதியில் உள்ள பிற நிரந்தர கட்டமைப்புகள் ஆகியவை அடங்கும். திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் ஏற்படும் பொருளாதார, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக செலவுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் செலவு-பயன் பகுப்பாய்வையும் இந்த ஆய்வு உள்ளடக்கியது.
இந்த பாதைக்கு அருகில் ஒரு மெட்ரோ பாதை இருப்பதால், சாலைக்கு இணையாக நகா்வதால், எந்தவொரு கட்டமைப்பு மோதலையும் தவிா்க்க மெட்ரோ பாதையுடன் போக்குவரத்து நடைபாதையை எவ்வாறு ஒருங்கிணைப்பது என்பது குறித்து பொதுப்பணித்துறை மேலும் ஆய்வு செய்யும். சாலைப் பகுதியில் பல மரங்கள் உள்ளன, அதற்காக ஆலோசகா் வெட்டப்பட வேண்டிய மரங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் நடவு செய்வதன் மூலம் சேமிக்கக்கூடிய மரங்கள் பற்றிய விவரங்களை வழங்குவாா்.
சாத்தியக்கூறு அறிக்கை சுமாா் ஆறு மாதங்களுக்குள் அரசாங்கத்திற்கு சமா்ப்பிக்கப்பட வேண்டும், அதைத் தொடா்ந்து பணி வழங்கப்படும் என்றாா் அவா்.