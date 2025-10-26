துப்பாக்கி முனையில் சிறுவன் கடத்தல்: 4 சிறாா்கள் கைது
தெற்கு தில்லியின் கிரேட்டா் கைலாஷ் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியாா் பள்ளிக்கு வெளியே இருந்து துப்பாக்கி முனையில் 11 ஆம் வகுப்பு மாணவா் கடத்தப்பட்டு, பின்பு இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட 4 சிறாா்கள் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: சி. ஆா். பாா்க் காவல் நிலையத்தின் ஸ்டேஷன் ஹவுஸ் அதிகாரி மற்றும் போலீஸ் குழு விரைவாக துரத்திய பின்னா் கடத்தப்பட்ட மாணவா் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டனா். அவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை அந்த பகுதிக்கு அருகே சந்தேக நபா்களின் காரை இடைமறித்தனா். இதில் 4 சிறாா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா், மேலும் அவா்களிடம் இருந்து ஒரு கைத்துப்பாக்கியும் 20 நேரடி தோட்டாக்களும் மீட்கப்பட்டது.
அக்டோபா் 24 ஆம் தேதி ஒரு தனியாா் பள்ளிக்குள் சிறிய வாக்குவாதம் வன்முறை மோதலாக தீவிரமடைந்ததை அடுத்து இந்த சம்பவம் நடந்தது. சி. ஆா். பூங்காவில் வசிக்கும் பாதிக்கப்பட்டவா், தனது வகுப்புத் தோழருக்கும் மற்றொரு மாணவருக்கும் இடையே சண்டை ஏற்பட்டதாக போலீஸாரிடம் தெரிவித்தாா். சண்டையைத் தொடா்ந்து, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களில் ஒருவரின் மூத்த சகோதரா் பாதிக்கப்பட்டவரையும் அவரது நண்பா்களையும் அழைத்து கொலை செய்வதாக அச்சுறுத்தினாா்.
அவா் முன்பு கொலைகளைச் செய்ததாக தொலைபேசியில் எங்களிடம் கூறினாா், பள்ளி நேரத்திற்குப் பிறகு என்னைக் கொன்றுவிடுவேன் என்று எச்சரித்தாா் என பாதிக்கப்பட்டவா் போலீஸாருக்கு அளித்த புகாரில் தெரிவித்தாா். அதிா்ச்சியடைந்த மாணவா் உடனடியாக தனது தந்தைக்கு தகவல் கொடுத்தாா். அவா் சி. ஆா் பாா்க் காவல் நிலையத்திற்கு விரைந்து சென்று அச்சுறுத்தல் குறித்து எஸ். எச். ஓ-க்கு தெரிவித்தாா்.
பிற்பகல் 2 மணியளவில், பள்ளி முடிந்ததும், பாதிக்கப்பட்டவா் வளாகத்தை விட்டு வெளியேறி, வாயிலுக்கு அருகில் மூன்று எஸ்யூவிகள் நிறுத்தப்பட்டிருப்பதைக் கண்டாா். எஸ்யூவிகளில் ஒன்று நம்பா் பிளேட் கொண்ட கருப்பு நிறத்தில் இருந்தது, மற்ற இரண்டில் நம்பா் பிளேட் இல்லை. திடீரென்று, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் வாகனங்களிலிருந்து இறங்கினாா். அவா்கள் என்னை காலரில் பிடித்து, என் இடுப்பில் ஒரு துப்பாக்கியை அழுத்தி, என்னை தங்கள் ஸ்காா்பியோவில் கடத்தி சென்றனா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் என்னை நொய்டாவுக்கு அழைத்துச் செல்வதாகவும், என் உடல் கூட கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருக்க என்னைக் கொன்றுவிடுவதாகவும் கூறினா் ‘என்று பாதிக்கப்பட்டவா் தனது புகாரில் குற்றம் சாட்டினாா். இருப்பினும், முன்கூட்டிய தகவலின் பேரில், சி. ஆா் பாா்க் காவல் நிலையத்தின் எஸ். எச். ஓ மற்றும் அவரது குழு சம்பவ இடத்திற்கு வந்து வாகனத்தை துரத்தினா். போலீஸாா் எஸ்யூவிகளில் ஒன்றை இடைமறித்து மாணவரை பாதுகாப்பாக மீட்டனா். மற்ற இரண்டு வாகனங்கள் தப்பித்து சென்றது.
இந்த கடத்தலில் தொடா்புடைய நான்கு சிறுவா்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். அவா்களிடமிருந்து ஒரு நாட்டுத் துப்பாக்கி மற்றும் 20 தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. சம்பவ இடத்திலிருந்து தப்பியோடிய மீதமுள்ள குற்றவாளிகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன.
கைது செய்யப்பட்ட சிறுவா்களை சிறாா் நீதிக் குழு முன் ஆஜா்படுத்தி, மேலும் விசாரணைக்காக இரண்டு நாட்கள் காவலில் வைக்க போலீஸாருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் எப்படி ஆயுதத்தை வாங்கினாா் என்பதையும், மாணவரைக் கடத்த சதித்திட்டத்தில் ஏதேனும் வயது வந்தவா்கள் ஈடுபட்டுள்ளாா்களா என்பதையும் கண்டறிய விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.