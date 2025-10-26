ஆக்ரா - லக்னௌ விரைவுச் சாலையில் தீப்பிடித்த ஏசி பேருந்து: காயமின்றி தப்பிய பயணிகள்!
ஆக்ரா-லக்னௌ விரைவுச் சாலையில் உள்ள ரெவ்ரி சுங்கச்சாவடி அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை இரட்டை அடுக்கு ஏசி ஸ்லீப்பா் பேருந்து தீப்பிடித்ததாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
இந்த சம்பவத்தில் யாருக்கும் உயிரிழப்பு அல்லது காயங்கள் ஏற்படவில்லை என்று அதிகாரிகள் கூறினா், மேலும் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் தீ கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது.
காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, அதிகாலை 4:45 மணியளவில் தில்லியில் இருந்து லக்னௌ வழியாக கோண்டாவுக்கு 39 பயணிகளுடன் சென்ற 44 இருக்கைகள் கொண்ட தனியாா் ஸ்லீப்பா் பேருந்து, சுங்கச்சாவடிக்கு 500 மீட்டா் முன்னால் திடீரென தீப்பிடித்தது.
தகவல் அறிந்ததும் காவல்துறையினரும் தீயணைப்புப் படையினரும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று அனைத்து பயணிகளும் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். பேருந்துக்குள் யாரும் சிக்கவில்லை.
பேருந்து ஓட்டுநா் ஜகத் சிங்கின் முதற்கட்ட தகவலின்படி, பேருந்தின் ஒரு சக்கரத்தில் தெரியாத காரணங்களால் தீ பிடிக்க தொடங்கியதாகவும், அது விரைவாக வாகனத்தின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் பரவியதாகவும் தெரிகிறது. பின்னா் பேருந்து சாலையிலிருந்து அகற்றப்பட்டு, போக்குவரத்து இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பியதாக காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா். அனைத்து பயணிகளும் தங்கள் பயணத்தைத் தொடர பேருந்து உரிமையாளா் மாற்று வாகனத்தை ஏற்பாடு செய்ததாக அதிகாரிகள் கூறினா்.