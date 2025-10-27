காவல்துறையினா் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்திய வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் விடுவிப்பு!
2019 ஆம் ஆண்டு காவல்துறையினா் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஒருவரை தில்லி நீதிமன்றம் விடுவித்துள்ளது. சாட்சியத்தில் முரண்பாடுகள் மற்றும் விசாரணையில் ஏற்பட்ட குறைபாடுகள் அரசுத் தரப்பு வழக்கில் கடுமையான சந்தேகத்தை உருவாக்கியதாக நீதிமன்றம் கூறியது.
குற்றம்சாட்டப்பட்ட சமீா் மீது கொலை முயற்சி, பொது ஊழியரைத் தாக்குதல் மற்றும் சட்டவிரோத துப்பாக்கிகளை வைத்திருந்தது உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றங்களுக்காக சாஸ்திரி பாா்க் காவல் நிலையத்தால் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை முதன்மை மாவட்ட மற்றும் அமா்வு நீதிபதி சுக்விந்தா் கௌா், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சமீா் என்ற முஸ்தகிமுக்கு (31) எதிரான வழக்கை விசாரித்து வந்தாா்
ஆகஸ்ட் 25, 2019 அன்று சந்தையில் சில கடைகளுக்குள் நுழைய முயன்ற சமீரை கைது செய்ய முற்பட்டபோது காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது அவா் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதாக அரசுத் தரப்பு குற்றஞ்சாட்டியது.
இந்நிலையில், கடந்த அக்டோபா் 13 தேதியிட்ட உத்தரவில் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளதாவது: இந்த வழக்கு விசாரணையில் சில குறைபாடுகள் உள்ளன. அவை வழக்கு விசாரணையின் நம்பகத்தன்மை குறித்து சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. சாட்சிகளின் சாட்சியங்களிலும், அரசுத் தரப்பு விளக்கத்திலும் முரண்பாடுகள் உள்ளன.
புகாா்தாரரான, ஒரு தலைமைக் காவலா், குறுக்கு விசாரணையின்போது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் நான்கு முதல் ஐந்து மீட்டா் தூரத்திலிருந்து தன்னையும் மற்றவா்களையும் சுட்டதாக சாட்சியமளித்துள்ளாா். ஆனால், இவ்வளவு நெருக்கமான தூரத்திலிருந்து இரண்டு முறை சுட்ட போதிலும் எந்தக் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் எந்தக் காயமும் ஏற்படவில்லை என்பது மிகவும் சாத்தியமற்றது.
மேலும், சாட்சியங்களில் உள்ள சில முரண்பாடுகள் மற்றும் விசாரணையில் உள்ள குறைபாடுகள் அரசுத் தரப்பு வழக்கின் உண்மைத் தன்மை குறித்து கடுமையான சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. எனவே, குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவா் விடுவிக்கப்படுகிறாா். அவருக்கு எதிரான வழக்கு நியாயமான சந்தேகத்திற்கு அப்பால் நிறுவப்படவில்லை என்று உத்தரவில் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.