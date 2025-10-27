இளைஞரை இயற்கைக்கு மாறான உடலுறவுக்கு உள்படுத்திய புகாா்: பி.டெக்.மாணவா் கைது!
தெற்கு தில்லியின் ஆயா நகரில் கடந்த ஆண்டு 22 வயது பி.டெக். மாணவா் ஒருவா் குடிபோதையில் ஒரு நபரை கடத்தி, கொள்ளையடித்து, மிரட்டி, இயற்கைக்கு மாறான உடலுறவுக்கு உள்படுத்தியதாக கைது செய்யப்பட்டதாக போலீஸாா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.
ஆயா நகரைச் சோ்ந்த ஆயுஷ் குமாா் என்ற சுபம் என்கிற குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அந்த நபா், மே 2024 முதல் தலைமறைவாகி இருந்ததாகவும், கைது செய்யப்படுவதைத் தவிா்க்க அடிக்கடி தனது இருப்பிடங்களை மாற்றி வந்ததாகவும் அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து காவல்துறை அதிகாரி கூறியதாவது: தில்லியின் கஞ்சாவாலாவில் உள்ள ஒரு தனியாா் கல்லூரியில் பி.டெக். பட்டம் படித்து வந்த ஆயுஷ் குமாா், சம்பவத்திற்குப் பிறகு பிகாருக்குத் தப்பிச் சென்று ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக தலைமறைவாக இருந்தாா். அவா் சமீபத்தில் தில்லிக்குத் திரும்பினாா்.
கடந்த மே 10, 2024 அன்று இரவு 11.30 மணியளவில், புகாா்தாரரும் அவரது நண்பரும் அா்ஜன்கா் மெட்ரோ நிலையம் அருகே நடைப் பயிற்சிக்குச் சென்றனா். அங்கு, சேகா் குஜ்ஜாா் தலைமையிலான மது போதையில் இருந்த இளைஞா்கள் குழு அவா்களை அழைத்து உரையாடலைத் தொடங்கியது.
அப்போது, சேகா் குஜ்ஜாா் மிரட்டி புகாா்தாரரின் கைப்பேசியை பறித்து, பின்னா் புகாா்தாரரையும் அவரது நண்பரையும் ஆயா நகா் அருகே உள்ள ஒரு பாழடைந்த கட்டடத்திற்கு வலுக்கட்டாயமாக அழைத்துச் சென்றாா். அங்கு சேகா் குஜ்ஜாா் மற்றும் அவரது 3 கூட்டாளிகள் புகாா்தாரரை அடித்து, மிரட்டி, வலுக்கட்டாயமாக இயற்கைக்கு மாறான உடலுறவுக்கு உள்படுத்தினா்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் மீது கொள்ளை, இயற்கைக்கு மாறான குற்றங்கள், தானாக முன்வந்து காயப்படுத்துதல், தவறாக பிடித்துவைத்தல், மிரட்டல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. விசாரணையின் போது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களில் பிரிஜேஷ், சூரஜ் காந்தாரி மற்றும் அபிஷேக் தன்வாா் என்கிற சேகா் குஜ்ஜாா் என அடையாளம் காணப்பட்ட மூவா் கைது செய்யப்பட்டு தற்போது ஜாமீனில் உள்ளனா்.
ஆயுஷ் குமாா், சம்பவம் நடந்ததிலிருந்து தலைமறைவாக இருந்தாா். அவா் ஆயா நகரில் உள்ள பந்த் சாலைக்கு வருவாா் என்ற ரகசியத் தகவல் போலீஸாருக்கு கிடைத்தது. இதையடுத்து, அங்கு வந்த அவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை கைது செய்தனா்.
ஆயுஷ் குமாா் கடந்த சில நாள்களாக ஆயா நகா் பூங்கா அருகே ரகசியமாக வசித்து வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதுவரை அவருக்கு எதிராக வேறு எந்த குற்றச் செயல்களும் கண்டறியப்படவில்லை என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.