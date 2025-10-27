தில்லி: 2015-ஆம் ஆண்டு கொள்ளை வழக்கில் தேடப்பட்ட குற்றவாளி கைது!
தில்லியின் பிந்தாபூா் பகுதியில் 2015-ஆம் ஆண்டு நடந்த கொள்ளை தொடா்பான வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த குற்றவாளி பல ஆண்டுகளாக விசாரணையைத் தவிா்த்து வந்த பின்னா் கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவா் திங்களன்று தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து காவல் துறை அதிகாரி கூறியதாவது: அக்.23- ஆம் தேதி, அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்ட வினோத் குமாா் (33), உத்தம் நகரின் சாங்க்யா அரண்மனையில் உள்ள அவரது வாடகை விடுதிக்குச் செல்வதாக ஒரு போலீஸ் குழுவுக்குத் தகவல் கிடைத்தது.
உள்ளீட்டின் பேரில், ஒரு குழு ஒரு பொறியை அமைத்து, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தபோது அவரைப் பிடித்தது. விசாரணையின் போது, ஒரு பண்டிகையின் போது தனது மனைவி மற்றும் சகோதரியைச் சந்திக்க வந்ததாக வினோத் குமாா் போலீஸ் குழுவிடம் கூறினாா்.
2015-இல் ஒரு வழக்கில் ஜாமீன் பெற்ற பிறகு நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளுக்குச் செல்வதை நிறுத்திவிட்டதாக வினோத் குமாா் ஒப்புக்கொண்டாா். வினோத் குமாா் உணவுக் கடைகள் மற்றும் தாபாக்களில் பணிபுரிந்து வந்துள்ளாா். 2015- ஆம் ஆண்டு, ஒரு சாலை விபத்து தொடா்பாக காா் ஓட்டுநருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டாா். அதைத் தொடா்ந்து ஓட்டுநரின் பணத்தையும் கைப்பேசியையும் பறித்துச் சென்றாா் என்றாா் காவல் துறை அதிகாரி.