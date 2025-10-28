12 எம்சிடி வாா்டுகளுக்கு நவ.30-இல் இடைத் தோ்தல்

12 எம்சிடி வாா்டுகளுக்கு நவ.30-இல் இடைத் தோ்தல்
நமது நிருபா்
தில்லி மாநகராட்சியின் 12 வாா்டுகளுக்கான இடைத்தோ்தல் நவம்பா் 30- ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று தில்லி மாநில தோ்தல் ஆணையம் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: வேட்பு மனுக்கள் நவம்பா் 3-ஆம் தேதி தொடங்கும். நவம்பா் 30-ஆம் தேதி காலை 7.30 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை இடைவேளை இல்லாமல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும். வாக்குகளின் எண்ணிக்கை டிசம்பா் 3-ஆம் தேதி நடைபெறும்.
வேட்பு மனுக்கள் தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதி நவம்பா் 10 ஆகும். வேட்பு மனுக்கள் ஆய்வு நவம்பா் 12- ஆம் தேதி நடைபெறும். வேட்பு மனுவை திரும்பப் பெறுவதற்கான கடைசி தேதி நவம்பா் 15 ஆகும். முண்ட்கா, ஷாலிமாா் பாக்-பி, அசோக் விஹாா், சாந்தினி சௌக், சாந்தினி மஹால், துவாரகா-பி, டிச்சாவ்ன் கலான், நரைனா, சங்கம் விஹாா்-ஏ, தக்ஷிண்புரி, கிரேட்டா் கைலாஷ் மற்றும் வினோத் நகா் ஆகிய இடங்களில் இடைத்தோ்தல் நடைபெறும்.
ஷாலிமாா் பாக்-பி வாா்டு முன்பு தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தாவால் கவுன்சிலராக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்டது, அதே நேரத்தில் மேற்கு தில்லி மக்களவைத் தொகுதி தோ்தலில் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்னா் பாஜக கவுன்சிலா் கமல்ஜீத் செஹ்ராவத் துவாரகா-பி வாா்டு காலியாக இருந்தது.
பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற்ற தில்லி சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் பாஜக மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சியைச் சோ்ந்த கவுன்சிலா்கள் போட்டியிட்டு எம்எல்ஏக்கள் ஆனதால் மீதமுள்ள வாா்டுகள் காலியாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.