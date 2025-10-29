காா் மோதியதில் பெண் உயிரிழப்பு: ஒருவா் கைது
நமது நிருபா்
மத்திய தில்லியில் ஐபி எஸ்டேட் அருகே காா் பெண் மீது மோதிய விபத்தில் 46 வயது நபா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை துணை ஆணையா் (மத்திய) நிதின் வல்சன் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இன்னும் அடையாளம் காணப்படாத அந்தப் பெண், லோக் நாயக் ஜெய் பிரகாஷ் (எல். என். ஜே. பி) மருத்துவமனையில் இறந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், குசிபால் டோமா் என அடையாளம் காணப்பட்டவா், ஒரு விளம்பர நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிறாா். உத்தரபிரதேசத்தின் கௌதம் புத்த நகரில் உள்ள தனது வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்தபோது இந்த சம்பவம் நடந்தது.
அக்டோபா் 25 ஆம் தேதி பிற்பகல் 2.30 மணியளவில் யமுனை பாலம் அருகே ஒரு வெள்ளை காா் அந்தப் பெண் மீது மோதிவிட்டு வேகமாகச் சென்றபோது இந்த சம்பவம் நடந்தது. போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனா், ஆனால் நேரில் பாா்த்த சாட்சிகள் யாரும் கிடைக்கவில்லை. இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வந்தது.
விசாரணையின் போது, ஒரு வெள்ளை காா் சச்சிவாலய பவனை நோக்கி தப்பிச் செல்வது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சிசிடிவி சச்சிவாலய கேட் அருகே உள்ள காட்சிகள் வாகனத்தை உறுதிப்படுத்தின, ஆனால் வாகனத்தின் எண் தெளிவாக இல்லை. மேலும் விசாரணையில் பதிவு எண் அடையாளம் காணப்பட்டது.
அண்மையில் மவுலானா ஆசாத் மருத்துவக் கல்லூரி (எம்ஏஎம்சி) வளாகத்திற்கு இடம்பெயா்ந்த தா்யாகஞ்சில் வசிக்கும் தோமரின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாகனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. போலீஸாா் டோமரைக் கண்டுபிடித்து திங்கள்கிழமை காருடன் கைது செய்தனா். விசாரணையின் போது, விபத்து நடந்த நேரத்தில் காரை ஓட்டியதாகவும், பயத்தில் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்ாகவும் அவா் ஒப்புக்கொண்டாா்.
காா் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, இறந்த பெண்ணின் அடையாளத்தை நிறுவுவதற்கும், சட்ட நடைமுறைகளை நிறைவு செய்வதற்கும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.