நிதி மோசடியில் ஈடுபட்ட 3 போ் கொண்ட மோசடி குழு கைது

நிதி மோசடியில் ஈடுபட்ட 3 போ் கொண்ட மோசடி குழு கைது
நமது நிருபா்
தில்லி-என். சி. ஆா் முழுவதும் பல நிதி மோசடியில் ஈடுபட்டு வந்த ஒரு குழுவில் இருந்த 3 பேரை தில்லி காவல்துறையினா் புதன்கிழமை கைது செய்ததாக அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் ஜாமியா நகரில் வசிக்கும் முகமது இஸ்ஹான் மற்றும் சரிதா விஹாரில் உள்ள எரிபொருள் நிலையத்தில் பணிபுரியும் மனோஜ் குமாா் மற்றும் நூா் ஹசன் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா்.
தெற்கு தில்லியில் பதிவு செய்யப்பட்ட சைபா் மோசடி வழக்கு தொடா்பான விசாரணையின் போது இந்த வழக்கு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது, பின்னா் அது குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டது. நடவடிக்கையின் முதல் கட்டத்தின் போது, செப்டம்பா் 26 ஆம் தேதி இஸ்ஹான் வைத்திருந்த ஒரு பயனாளியின் கணக்கை போலீஸாா் கண்டுபிடித்தனா். இது மோசடி செய்யப்பட்ட தொகையிலிருந்து ரூ.6.8 லட்சம் பெறப்பட்டது தெரிய வந்தது.
ஒரு வார கால கண்காணிப்பைத் தொடா்ந்து, ஒரு மோசடி நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டது, மேலும் ஜாமியா நகரில் உள்ள சவுத்ரி டெய்ரி அருகே இஸ்ஹான் கைது செய்யப்பட்டாா். தப்பியோடிய தனது கூட்டாளிகளின் உத்தரவின் பேரில் கணக்கைத் திறந்ததாகவும், மோசடியான பிஓஎஸ் அடிப்படையிலான பணத்தை திரும்பப் பெற்ாகவும் அவா் ஒப்புக் கொண்டாா்.
பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் (பிஓஎஸ்) பரிவா்த்தனைகள் கிரெடிட் அல்லது டெபிட் காா்டுகள், கைப்பேசி வாலெட் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன. மேலும் பாதுகாப்பிற்காக ஒரு விசைப்பலகையில் பின் உள்ளீடு தேவைப்படலாம். இரண்டாவது கட்டத்தில், இஸ்ஹானின் விசாரணை மற்றும் பரிவா்த்தனை தடங்களின் பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில், சரிதா சா்வீஸில் உள்ள எரிபொருள் நிலையத்தில் போலி பிஓஎஸ் எரிபொருள் விற்பனை பரிவா்த்தனைகளை உருவாக்கி டிஜிட்டல் மோசடி வருமானத்தை பணமாக மாற்றியதாகக் கூறப்படும் மனோஜ் குமாா் மற்றும் நூா் ஹசன் ஆகியாா் அடையாளம் காணப்பட்டனா்.
விரிவான தொழில்நுட்ப, நிதி மற்றும் டிஜிட்டல் பகுப்பாய்வுகளுக்குப் பிறகு இருவரும் அக்டோபா் 24 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டனா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களிடமிருந்து சரிதா விஹாரில் உள்ள பிஓஎஸ் முனையத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ரூ.2.13 லட்சம் உள்பட ரூ.3.03 லட்சம் மீட்கப்பட்டது. இந்த மோசடி குழு அடுக்கு கட்டமைப்புகள் மூலம் செயல்பட்டு வந்தனா். முதல் அடுக்கு சமரசம் செய்யப்பட்ட அல்லது ஊக்குவிக்கப்பட்ட நபா்களைப் பயன்படுத்தி வங்கிக் கணக்குகளைத் திறப்பதை உள்ளடக்கியது. இரண்டாவது அடுக்கு போலியான பிஓஎஸ் பரிவா்த்தனைகள் மூலம் ஏமாற்றப்பட்ட நிதிகளின் பண மாற்றத்தைக் கையாண்டது.
தப்பியோடிய கூட்டாளிகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்கும், முழுமையான பணப் பாதையை நிறுவுவதற்கும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.