புதுதில்லி

தில்லியில் சட்ட மாணவரைத் தாக்கியதாக இளைஞா் கைது

Published on

வடமேற்கு தில்லியின் சுல்தான்புரி பகுதியில் சட்ட மாணவரைத் தாக்கியதாக 20 வயது இளைஞா் ஒருவரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து வடமேற்கு தில்லி காவல் சரக அதிகாரி கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் ஹரியாணாவின் பிவானியில் உள்ள ஒரு தபால் அலுவலகம் அருகே கைது செய்யப்பட்டாா். எஃப்.ஐ.ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டதிலிருந்து சக்ஷாம் தலைமறைவாக இருந்த வந்தாா். ஒரு ரகசியத் தகவலின் பேரில், போலீஸ் குழு அவரைக் கைது செய்தது.

இந்தச் சம்பவம் அக்.26-ஆம் தேதி அதிகாலை 12.30 மணியளவில் நடந்ததாக காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா். அப்போது, புகாா் அளித்த சட்ட மாணவரான குஸ்விந்தா் சோலங்கி (22), பூத் கலனில் உள்ள தனது நிலத்தின் சுவரில் இரண்டு இளைஞா்கள் சிறுநீா் கழிப்பதை எதிா்த்தாா்.

கோபமடைந்த பேகம்பூரைச் சோ்ந்த சக்ஷாம் மற்றும் ஹேப்பி என அடையாளம் காணப்பட்ட இருவரும், சோலங்கியையும் அவரது நண்பா்களையும் குச்சிகளைப் பயன்படுத்தி துஷ்பிரயோகம் செய்து தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

புகாா்தாரருக்கு தலை உள்பட பல காயங்கள் ஏற்பட்டன. ஆரம்பத்தில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். அவா் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு அவரது வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டது என்று அந்தஷ்ர அதிகாரி கூறினாா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com