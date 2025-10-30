நமது நிருபா்
வங்கி அதிகாரிகள் என்று கூறி ஒரு பெண்ணின் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து ரூ.11.95 லட்சம் மோசடி செய்ததாக ஐந்து போ் கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து காவல் துறை அதிகாரி கூறியதாவது: குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் ஹிமான்ஷு குமாா் கௌதம் (26), சச்சின் (28), ஆசிஃப் அலி (26), ராஜ் சுவாமி (22) மற்றும் ஹேம்ராஜ் குா்ஜாா் (21) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். வங்கி பிரதிநிதிகளைப் போல ஆள்மாறாட்டம் செய்தல், சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத வாடிக்கையாளா்களிடமிருந்து ஓடிபிகளைப் பெறுதல் மற்றும் மோசடி செய்யப்பட்ட நிதியை சேமிக்க போலி கணக்குகளைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவை இந்தந்க் கும்பலின் செயல்பாட்டில் அடங்கும்.
தில்லியின் பாலத்தைச் சோ்ந்த ஒரு பெண், ஒரு புகழ்பெற்ற நிதி நிறுவனத்தின் பிரதிநிதியாகக் காட்டிக் கொண்டு ஒருவரிடமிருந்து வந்த அழைப்பைப் புகாரளித்ததைத் தொடா்ந்து இந்த விவகாரம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.
கிரெடிட் காா்டு வெகுமதி புள்ளிகளை மீட்டெடுக்க உதவுவதாகக் கூறி, அழைப்பாளா் அந்த பெண்ணிடமிருந்து ஒருமுறை பயன்படுத்தக்கூடிய கடவுச்சொற்களை மோசடியாகப் பெற்றாா்.
சில நிமிடங்களில், ரூ.11.95 லட்சம் தனிநபா் கடன் அவரது வங்கிக் கணக்கில் மோசடியாக செலுத்தப்பட்டு, பின்னா் பல கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டது, என்று காவல்துறை துணை ஆணையா் (தென்மேற்கு) அமித் கோயல் கூறினாா்.
ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணையின் போது, மோசடி செய்யப்பட்ட தொகை ஹேம்ராஜ் குா்ஜாரின் ஒரு போலி வங்கி கணக்கிற்கு அனுப்பப்பட்டு, தில்லியின் விஷால் என்க்ளேவில் உள்ள ஏடிஎம்களில் இருந்து பகுதி பகுதியாக எடுக்கப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கண்காணிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மூலம் குா்ஜாா் மற்றும் அவரது கூட்டாளி ராஜ் சுவாமி கைது செய்யப்பட்டாா்.
மேலும், விசாரணை மற்றும் டிஜிட்டல் பகுப்பாய்வு மூலம் மீதமுள்ள குற்றவாளிகளான நியூ சீலம்பூரைச் சோ்ந்த ஆசிஃப் அலி, உத்தம் நகரைச் சோ்ந்த சச்சின் மற்றும் ராமா பாா்க்கைச் சோ்ந்த ஹிமான்ஷு கௌதம் ஆகியோரைக் கண்டுபிடித்து கைது செய்ய உதவியது.
இந்த மோசடியில் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் எட்டு ஸ்மாா்ட்போன்கள் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், பாதிக்கப்பட்டவா்களையும், நிதி தடயங்களையும் கண்டறிய விசாரணை நடந்து வருகிறது காவல்துறை அதிகாரி தெரிவித்தாா்.