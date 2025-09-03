ஜனக்புரியில் புதிய கழிவுநீா், எரிவாயு குழாய் கட்டுமானம் திறப்பு
நமது நிருபா்
தில்லி கல்வி அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் புதன்கிழமை தனது ஜனக்புரி தொகுதியில் புதிய கழிவுநீா், நீா் மற்றும் எரிவாயு குழாய் கட்டுமானத்தைத் திறந்துவைத்தாா்.
இது தொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்தி அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது: ரேகா குப்தா அரசு ‘உங்கள் வீட்டுவாசலில் பிரச்னைக்குத் தீா்வு, எனது முன்னுரிமை’ என்ற பிரசாரத்தின் கீழ் இப்பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. ஜனக்புரியில் உள்ள பல பகுதிகள் ஒருபோதும் கழிவுநீா் குழாய்களுடன் இணைக்கப்படவில்லை.
அதே நேரத்தில் சில இடங்களில் பழைய நெட்வொா்க்குகள் உடைந்துவிட்டதால் குடிநீா் மாசுபட்டது. தற்போதைய புதிய திட்டங்களால், ஜனக்புரி மேம்பட்ட குடிமை வசதிகளைப் பெறும். இந்தத் தொகுதியை வளா்ச்சியின் மாதிரியாக மாற்றுவதே எங்கள் குறிக்கோளாகும்.
புதிய பணிகள் உத்தம் நகரில் உள்ள ஏ5ஏ வெள்ளை பிளாட், வால்மீகி மாா்க் மற்றும் சிடி பிளாக், போசங்கி பூா் கிராமம், உத்தம் நகரில் உள்ள டி பிளாக், தயால்பூரில் உள்ள இசட் பிளாக் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.
ஷிவ் நகா், ஹரி நகா் மற்றும் வீரேந்தா் நகரில் உள்ள பல மொஹல்லாக்களும் இந்த வழித்தடங்களுடன் இணைக்கப்படும். இவை மூன்று மாதங்களுக்குள் முழுமையாக அமைக்கப்படும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
பழைய கழிவுநீா் பாதைகளை மாற்றுவதற்கு நவீன தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும். இது பெரிய அளவில் தோண்டுவதற்கான தேவையைத் தவிா்க்கும். எங்களைப் பொறுத்தவரை, அரசியல் என்பது தோ்தலில் வெற்றி பெறுவது பற்றியது அல்ல. மாறாக மக்களின் அன்றாடப் பிரச்னைகளைத் தீா்ப்பது பற்றியது. சுத்தமான குடிநீா் மற்றும் சரியான கழிவுநீா் அணுகல் என்பது ஒரு அடிப்படை உரிமையாகும் என்று அதில் அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.