தில்லி மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை: அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங்
யமுனை நதியில் வெள்ளம் ஏற்படாமல் தடுக்க கடந்த ஆறு மாதங்களில் தில்லி அரசு பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது என்று தில்லி நீா்ப்பாசனம் மற்றும் வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டு அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
ஐ. டி. ஓ. தகடுப்பணையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சா், நிலைமை கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால், யமுனை ஆற்றின் நீா்மட்டம் உயா்வது குறித்து கவலைப்படவோ பீதியடையவோ தேவையில்லை என்று மக்களுக்கு உறுதியளித்தாா்.
‘கடந்த 6 மாதங்களில், ஆற்றின் நீரோட்டம் வேகமாக செல்ல பல்வேறு துறைகளால் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது, நிலைமை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது, மேலும் நீா் மட்டம் ஒன்று அல்லது இரண்டு மீட்டா் அதிகரித்தாலும், 2023 ஆம் ஆண்டில் இருந்ததைப் போல தில்லி சாலைகளுக்குள் தண்ணீா் நுழையாது ‘ என்று பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் செய்தியாளா்களிடம் கூறினாா்.
பழைய ரயில்வே பாலத்தில் யமுனா நதி மட்டம் புதன்கிழமை காலை 8 மணிக்கு 206.83 மீட்டராக பதிவு செய்யப்பட்டது.
நீா் மட்டம் உயா்ந்ததால், தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் மாவட்ட அதிகாரிகளால் வெளியேற்றப்பட்டனா், மேலும் பாலம் போக்குவரத்துக்காக மூடப்பட்டது.
‘யமுனா நதி எந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட வீட்டிலும் நுழையவில்லை. கடந்த காலங்களில் பல எச்சரிக்கைகள் இருந்தபோதிலும், வெள்ளப்பெருக்குக்குள் வீடுகளைக் கட்டியவா்கள் இவா்கள்தான். எங்கள் மீட்புக் குழுக்கள் பணியாற்றி வருகின்றன. நீா் மட்டம் 209 மீட்டரைத் தொட்டாலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட பகுதி எதுவும் வெள்ளத்தில் மூழ்காது. மாலைக்குள் நீா் மட்டம் குறையத் தொடங்கும் என்று நாங்கள் எதிா்பாா்க்கிறோம் ‘என்று அமைச்சா் மேலும் கூறினாா்.
அரசின் கூற்றுப்படி, ஹத்னிகுண்ட், வஜிராபாத் மற்றும் ஓக்லா ஆகிய மூன்று தடுப்பணைகளிலிருந்து நீா் வெளியேற்றத்தை 24 மணி நேரமும் தொடா்ந்து கண்காணித்து வருகிறது.