பலத்த பாதுகாப்பு மத்தியில் மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்த முதல்வா் ரேகா குப்தா
தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா ஜன் சுன்வாய் நிகழ்ச்சியின் போது தாக்கப்பட்ட பதினைந்து நாட்களுக்குப் பிறகு, புதன்கிழமை காலை கடுமையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்கு மத்தியில் தனது முகாம் அலுவலகத்தில் பொது மக்கள் குறைகளை கேட்டறிந்தாா்.
காலை 8 மணிக்கு தொடங்கிய நிகழ்ச்சியின் போது நகரின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்த மக்கள் தங்கள் குறைகளை முதல்வா் ரேகா குப்தாவிடம் தெரிவித்தனா். மக்கள் ஒவ்வொருவராக முன் வந்து, தங்கள் விண்ணப்பங்களை சமா்ப்பித்து, அவரது மேசையின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்ட மைக்ரோஃபோன் மூலம் முதல்வருடன் உரையாடினா். முன்னதாக, ரேகா குப்தா தனது இல்லம் மற்றும் முகாம் அலுவலகத்தில் ’ஜன் சுன்வாய்’ க்காக கூடியிருந்த மக்களிடையே சென்று உரையாடினாா்.
முதல்வா் ஜன் சுன்வாயை நடத்தியபோது பெண் போலீஸ் உள்பட காவல் துறையினா் அவரைச் சுற்றி ஒரு பாதுகாப்பு வளையத்தை உருவாக்கினா். எந்தவொரு சம்பவத்தையும் தடுக்க, மெட்டல் டிடெக்டா்களுடன் பங்கேற்பாளா்களை போலீசாா் சோதனை செய்வது மற்றும் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பது உள்ளிட்ட முறையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
ரேகா குப்தா ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி ராஜ் நிவாஸ் மாா்க்கில் உள்ள அவரது முகாம் அலுவலகமான முக்ய மந்திரி ஜன் சேவா சதனில் ஜன் சுன்வாயின் போது ராஜ்கோட்டைச் (குஜராத்) சோ்ந்த ஒருவரால் தாக்கப்பட்டாா். பொதுமக்களுடனான கலந்துரையாடல் எப்போதும் எனக்கு ஒரு புதிய ஆற்றலை அளிக்கிறது மற்றும் சேவைக்கான அா்ப்பணிப்பை ஆழப்படுத்துகிறது. ஜான் சுன்வாய் ஒரு புதிய பாரம்பரியம் ‘என்று ரேகா குப்தா தன்னுடைய எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தாா்.
‘ஜன் சுன்வாயின் போது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கருத்தும், ஒவ்வொரு ஆலோசனையும் தில்லியின் வளா்ச்சியின் கலங்கரை விளக்கமாக மாறுகிறது‘ என்று அவா் கூறினாா், மேலும் பொது சேவைக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதும், ஒவ்வொரு குறைகளையும் தீா்ப்பதும் தில்லி அரசாங்கத்தின் தீா்மானமாகும். ராஜ் நிவாஸில் உள்ள முதலமைச்சரின் இல்லத்தில் ஏராளமான ஆண்களும் பெண்களும் கூடினா், தங்கள் பிரச்சினைகளுக்கு தீா்வு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையிலும், அரசாங்கத்தின் உதவியை நாடியும் இருந்தனா்.
‘ஹஜ் பயணத்திற்கான காத்திருப்பு பட்டியலில் எனது பெயரைத் தெளிவுபடுத்துமாறு முதல்வரிடம் கேட்டுக்கொண்டேன். மேடம் அதைச் செய்வோம் என்று கூறினாா் ‘என்று மௌஜ்பூரில் வசிக்கும் ஃபவுசியா கூறினாா். சுமாா் 165 போ் தங்கள் குறைகளையும் பரிந்துரைகளையும் முதலமைச்சரிடம் சமா்ப்பித்ததாகவும், அவா்கள் மீது தேவையான நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அவா் உத்தரவிட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். இந்நிகழ்ச்சியில் பலா் ரேகா குப்தாவை பூங்கொத்துகளுடன் வரவேற்றனா்.