ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு நடவடிக்கை மக்களுக்கு மிகப்பெரிய பரிசு: முதல்வா் ரேகா குப்தா
சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) குறைப்பு நாட்டிற்கு ஒரு ‘பெரிய பரிசு‘ என்றும், இது இந்திய பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு மைல்கல்லாக இருக்கும் என்றும் தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
புதன்கிழமை தனது முதல் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட ரேகா குப்தா, பிரதமா் நரேந்திர மோடி மற்றும் நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமனுக்கு நன்றி தெரிவித்தாா், இந்த நடவடிக்கை நாட்டில் வா்த்தகம் மற்றும் வணிகங்களை வலுப்படுத்தும் என்று கூறினாா்.
‘நாட்டுக்கு இது மிகப் பெரிய பரிசு. சுகாதார காப்பீடு மற்றும் அன்றாட பயன்பாட்டு பொருள்களின் விகிதக் குறைப்பு பிரதமா் நரேந்திர மோடிக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நாட்டின் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாகும் ‘என்று ரேகா குப்தா செய்தியாளா்களிடம் கூறினாா்.
ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஜிஎஸ்டி விகித திருத்தத்தை மகத்தான ஆதரவுடன் நிறைவேற்றியது. இது வா்த்தகம் மற்றும் வணிகங்களை ஊக்குவிக்கப் போகிறது, மேலும் இந்த நடவடிக்கை இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஒரு மைல்கல்லாக இருக்கும் என்று அவா் கூறினாா்.
சுகாதாரக் காப்பீடு மற்றும் கல்விப் பொருள்களுக்கு ஜி. எஸ். டி. வரி இல்லாததற்கு தில்லி மக்கள் சாா்பாக பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்திக்கு ஆதரவு அளிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் சூரிய சக்தியை நாங்கள் ஊக்குவிப்பதால் இது தில்லிக்கு பெரிதும் பயனளிக்கும் ‘என்று அவா் கூறினாா்.
ஜிஎஸ்டி கவுன்சில், புதன்கிழமை நடைபெற்ற கூட்டத்தில், ஜிஎஸ்டியை தற்போதைய 4 அடுக்குகளிலிருந்து 2 வீத கட்டமைப்பாக-5 மற்றும் 18 சதவீதமாக எளிமைப்படுத்தியது. உயா்தர காா்கள், புகையிலை மற்றும் சிகரெட்டுகள் போன்ற தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில பொருள்களுக்கு சிறப்பு 40 சதவித வரம்பும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
எண்ணெய் முதல் சோளம் , தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் தனிநபா் சுகாதாரம் மற்றும் ஆயுள் காப்பீடு வரை பொதுவான பயன்பாட்டு பொருள்களுக்கான ஜிஎஸ்டி வரி விகிதங்கள் குறைக்கப்பட்டன. ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் சுகாதார காப்பீட்டிற்கு ஜிஎஸ்டி வரியில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது, இது முன்பு 18 சதவித வரியை ஈா்த்தது.
மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ சாதனங்கள் மீதான ஜிஎஸ்டியை குறைப்பதற்கான அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கை, உயிா்காக்கும் மருந்துகளுக்கு வரியிலிருந்து விலக்கு அளிப்பது மக்களுக்கு நேரடி நிவாரணத்தை அளிக்கும்.