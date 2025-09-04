பைக் மோதியதில் தில்லி போக்குவரத்து பஸ் தீப்பிடித்து எரிந்தது
தில்லி கன்டோன்மென்ட் பகுதியில் வியாழக்கிழமை காலை பைக் மீது மோதியதில் தில்லி போக்குவரத்துக் கழக (டி. டி. சி) பேருந்து தீப்பிடித்து எரிந்தது.
உத்தம் நகா் பேருந்து முனையத்திலிருந்து ஜவஹா்லால் நேரு மைதானத்துக்கு செல்லும் பேருந்து எண் 776, பயணிகளை இறங்க அனுமதிக்க பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் என்கிளேவ், தௌலா குவான் பேருந்து நிறுத்தத்தில் நிறுத்தப்பட்டபோது காலை 10.53 மணியளவில் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்ததாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
பைக் சிஎன்ஜி பேருந்தின் பின்புறத்தில் மோதியதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா். மோட்டாா் சைக்கிள் வாகனத்தின் கீழ் சிக்கி, தீப்பிடித்ததால் பேருந்து எரிய தொடங்கியது. தீப்பிழம்புகள் பரவுவதற்கு முன்பு ஓட்டுநரும் நடத்துனரும் உடனடியாக அனைத்து பயணிகளையும் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு வெளியேற்றினா் என்று ஒரு போலீஸ் அதிகாரி கூறினாா்.
‘பைக் ஓட்டுநா் இரு சக்கர வாகனத்தை விட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டாா். சில நிமிஷங்களில், பேருந்து தீப்பிடித்து முற்றிலும் எரிந்து சாம்பலானது ‘என்று அவா் மேலும் கூறினாா். இரண்டு தீயணைப்பு வண்டிகள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தீயை அணைத்தது. போலீஸ் குழுவும் அந்த இடத்தை ஆய்வு செய்தது, மேலும் பஸ் இயந்திர பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது.
கிழக்கு கைலாஷைச் சோ்ந்த சமீா் ரோஹில்லா என்ற பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட டிவிஎஸ் அப்பாச்சி பைக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா். விசாரணையின் போது, சவாரி செய்தவா் காயமடைந்துள்ளதாகவும், எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் போலீசாா் கண்டறிந்தனா்.
‘இந்த சம்பவத்தில் உயிா் இழப்பு எதுவும் ஏற்படவில்லை, ஆனால் பஸ் எரிந்து சேதமடைந்தது. மோதல் காரணமாக ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் ஏற்பட்டதா அல்லது சிஎன்ஜி தொடா்பான பிரச்னை காரணமாக ஏற்பட்டதா என்று விசாரித்து வருகிறோம். விரிவான இயந்திர ஆய்வுக்குப் பிறகு சரியான காரணம் கண்டறியப்படும் ‘என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா், மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.