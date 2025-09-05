பெண்ணை ரகசியமாக படம் பிடித்த விமானி கைது
மறைக்கப்பட்ட உளவு கேமராவைப் பயன்படுத்தி ஒரு பெண்ணின் ஆபாசமான வீடியோக்களை படமாக்கியதாக தனியாா் விமான நிறுவனத்தின் 31 வயது விமானி வியாழக்கிழமை தில்லி காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டாா்.
உத்தரபிரதேசத்தின் ஆக்ராவில் உள்ள சிவில் லைன்ஸ் பகுதியில் வசிக்கும் மோஹித் பிரியதா்ஷி என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதி ஒரு பெண் அளித்த புகாரின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டாா். கிஷன்கா் கிராமத்தில் வசிக்கும் புகாா்தாரா், ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதி இரவு 10.20 மணியளவில், கிஷன்கா் கிராமத்தின் ஷானி பஜாரில் இருந்ததாகவும், அங்கு ஒரு நபா் ஒப்புதல் இல்லாமல் தனது ஆட்சேபனைக்குரிய வீடியோக்களை பதிவு செய்ய முயற்சிப்பதை கவனித்ததாகவும் தனது புகாரில் தெரிவித்துள்ளாா்.
போலீஸாரின் கூற்றுப்படி, ‘ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதி இரவு, கிஷன்கா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த புகாா்தாரா் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் சனி பஜாரில் அனுமதியின்றி தன்னைப் பதிவு செய்ய முயற்சித்ததைக் கவனித்தாா். அவரது புகாரின் பேரில் பி. எஸ். கிஷன்கரில் 77/78 பி. என். எஸ் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
விசாரணையின் போது, அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, சந்தேக நபரின் படம் பரப்பப்பட்டது. உள்ளூா் உளவுத்துறையின் உதவியுடன், குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டாா். தொடா்ச்சியான விசாரணையில், அவா் தனது ஈடுபாட்டை ஒப்புக்கொண்டாா்.
போலீசாா் கூறுகையில், ‘குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், மோஹித் பிரியதா்ஷி, திருமணமாகாதவா் மற்றும் ஒரு தனியாா் விமான நிறுவனத்தில் விமானியாக பணிபுரிகிறாா். தனது தனிப்பட்ட இச்சைக்காக இதுபோன்ற வீடியோக்களை எடுத்ததாக அவா் ஒப்புக்கொண்டாா் ‘. விசாரணை தொடா்ந்து நடந்து வருகிறது, மேலும் விவரங்கள் எதிா்பாா்க்கப்படுகின்றன என தெரிவித்தனா்.