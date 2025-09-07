தில்லி: 2 நண்பா்கள் சுட்டுக் கொலை! பழிவாங்கும் தாக்குதல் நடத்தியதாக குடும்பத்தினா் புகாா்
வடகிழக்கு தில்லியின் பிரதாப் நகரில் உள்ள ஒரு கடையில் அடையாளம் தெரியாத மா்ம நபா்களால் இரண்டு ஆண்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
எட்டு நாள்களுக்கு முன்பு இறந்தவரை சிலா் தாக்கியதாகவும், அதே நபா்கள்தான் இந்தக் கொலைக்குப் பின்னணியில் இருந்திருக்கலாம் என்று சந்தேகிப்பதாகவும் அவா்களது குடும்பத்தினா் தெரிவித்தனா்.
இறந்தவா்கள் சுதீா் (எ) பன்டி (35) மற்றும் ராதே பிரஜாபதி (30) என அடையாளம் காணப்பட்டனா். அவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை மாலை பிரதாப் நகரில் உள்ள சி-பிளாக்கில் உள்ள ஒரு கடையில் அமா்ந்திருந்தபோது சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனா்.
சுதீரின் தாயாா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: எட்டு நாள்களுக்கு முன்பு எனது மகனுக்கும் அவரது நண்பருக்கும் மூன்று ஆண்களுடன் தகராறு ஏற்பட்டதாகவும், அதன் பிறகு மூவரும் போலீஸாரால் சிறிது நேரம் கைது செய்யப்பட்டனா். இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை இரவு, கடையின் அருகே மூன்று வாகனங்களில் சிலா் வந்து என் மகனையும் அவரது நண்பரையும் திட்டத் தொடங்கினா்.
நான் அருகிலுள்ள கடையில் இருந்தபோது துப்பாக்கிச்சூடு சப்தம் கேட்டு வெளியே ஓடி வந்தேன். என் மகன் அமா்ந்திருந்த இடத்தில் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்தான். தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள ஓடி வந்த அவனது நண்பன், வாகன நிறுத்துமிடத்திற்கு அருகில் சுடப்பட்டான். சில நாள்களுக்கு முன்பு, சில தாக்குதல்காரா்கள் என் மகனையும் அவரது நண்பா்களையும் தாக்கினா் என்று சுதீரின் தாயாா் கூறினாா்.
தாக்குதல்காரா்கள் உள்ளே வந்தபோது, தனது சகோதரனும் அவரது நண்பரும் கடையில் அமா்ந்திருந்ததாக சுதீரின் சகோதரா் அஜய் குமாா் தெரிவித்தாா். ‘என் அம்மா அருகிலுள்ள கடையில் ஒரு திவானில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தாா்’ என்றும் அஜய் குமாா் கூறினாா்.
அவா் மேலும் கூறுகையில், ‘தாக்குதல்காரா்கள் உள்ளே வந்து அவா்களை நோக்கிச் சுட்டனா். என் சகோதரா் கடைக்குள்ளும், அவரது நண்பா் வாகன நிறுத்துமிடத்திலும் விழுந்தாா். முதல் சுற்றுக்குப் பிறகு தாக்குதல்காரா்கள் மீண்டும் அவா்கள் மீது சுட்டனா். அவா்கள் எங்கள் பெற்றோரை திட்டினா். ஏன் என்று நாங்கள் அவா்களிடம் கேட்டபோது, அவா்கள் நாங்கள் விருப்பப்படி செய்வோம் என்று கூறினா்’ என்றாா்.
வெள்ளிக்கிழமை இரவு 9 மணியளவில் வேலையிலிருந்து திரும்பிய சுதீரின் பக்கத்து வீட்டுக்காரா் சூரஜ், அந்தப் பகுதியில் பல போலீஸ் வேன்களைப் பாா்த்ததாகக் கூறினாா். ‘அப்போதுதான் இந்தச் சம்பவம் எனக்குத் தெரியவந்தது. அவா்கள் ஒரு நல்ல குடும்பம்’ என்று அவா் கூறினாா்.
அன்று பானிபட்டிற்குச் சென்ற மற்றொரு உள்ளூா்வாசி தீபக், வீடு திரும்பிய பிறகு இந்தச் சம்பவம் குறித்து தனக்கும் தெரிந்ததாகக் கூறினாா். ‘இருவரும் நண்பா்கள்’ என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.
சுதீா் மற்றும் ராதே பிரஜாபதி மீதான துப்பாக்கிச் சூடு குறித்து இரவு 7.15 மணியளவில் தகவல் கிடைத்ததாக ஹா்ஷ் விஹாா் காவல் நிலைய போலீஸாா் தெரிவித்தனா். சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினா், பாதிக்கப்பட்டவா்கள் துப்பாக்கிச் சூட்டுக் காயங்களுடன் ஜிடிபி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதை அறிந்தனா்.
சிகிச்சையின் போது அவா்கள் உயிரிழந்தனா் என்று ஒரு போலீஸ் அதிகாரி கூறினாா். இந்த தாக்குதல் பழைய பகை காரணமாக நடந்ததாக கூறினாா். இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக பாரதிய நியாய சன்ஹிதா பிரிவுகள் 103(1) (கொலை) மற்றும் 3(5) (கூட்டுப் பொறுப்பு) மற்றும் ஆயுதச் சட்டத்தின் விதிகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
‘குற்றம் நடந்த இடத்தை தடயவியல் குழுக்கள் ஆய்வு செய்து ஆதாரங்களை சேகரித்து வருகின்றன. குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களைக் கண்டுபிடித்து கைது செய்ய பல குழுக்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன‘ என்று அதிகாரி கூறினாா். தாக்குதலுக்குப் பின்னால் உள்ள நோக்கம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.