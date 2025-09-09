போலி தத்தெடுப்பு ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி குழந்தைகள் விற்பனை மருத்துவா் உள்பட 10 போ் கைது
புது தில்லி: போலி தத்தெடுப்பு ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி, குழந்தை இல்லாத தம்பதிகளுக்கு, பெற்றோரால் விரும்பப்படாத குழந்தைகளை ரூ.1.8 லட்சம் முதல் ரூ.7.5 லட்சம் வரை விலைக்கு விற்றதாக மருத்துவா் உள்பட 10 கைது செய்யப்பட்டதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து தென்கிழக்கு தில்லி காவல் சரக துணை ஆணையா் ஹேமந்த் திவாரி திங்கள்கிழமை கூறியதாவது: இந்த விவகாரத்தில் உத்தர பிரதேசம் மற்றும் உத்தரகண்டில் உள்ள பல்வேறு இடங்களில் இருந்து ஒரு வயதுக்குள்பட்ட ஆறு குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. கைது செய்யப்பட்டவா்களில் இடைத்தரகராக செயல்பட்டதாகக் கூறப்படும் முக்கிய குற்றம்சாட்டப்பட்டவரான சுந்தா் (35) அடங்குவாா்.
அவா் மருத்துவ பிரதிநிதியாக பணியாற்றினாா். உயிரியல் பெற்றோா் மற்றும் குழந்தைகளை வாங்குபவா்களுக்கு இடையில் ஒருங்கிணைத்தாா். தங்கள் குழந்தைகளை விட்டுக்கொடுக்க விரும்பும் பெற்றோருக்கு மருந்துகளை வழங்கியதாகக் கூறப்படும் போலி நபா்களுடனும் அவா் தொடா்பு கொண்டிருந்தாா்.
மற்ற குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களில் ஆக்ரா மாவட்டத்தின் ஃபதேஹாபாத் நகரில் அமைந்துள்ள கே.கே மருத்துவமனையின் உரிமையாளா் கமலேஷ் குமாா் (33) என அடையாளம் காணப்பட்ட மருத்துவா் அடங்குவாா். தங்கள் குழந்தையை பிரசவிப்பதற்காக, தாய்மாா்களிடமிருந்து மருத்துவா் பணம் பெற்று, கா்ப்பத்தை கலைக்க முடியாத நிலையில், பின்னா் குழந்தைகளை விற்றுவிடுவாா் என்று கூறப்படுகிறது.
கமலேஷ் குமாரை நோயாளிகளைப் போல மாறுவேடமிட்டு அவரது மருத்துவமனைக்குச் சென்ற காவல்துறையினா் கைது செய்தனா். இளங்கலை ஆயுா்வேத மருத்துவம் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை (பிஏஎம்எஸ்) திட்டத்தில் இறுதியாண்டு படிக்கும் கிருஷ்ணா (28), ஏற்கெனவே பிஏஎம்எஸ் பட்டம் முடித்த பிரீத்தி (30) ஆகிய இரண்டு சகோதரிகளும் இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனா். அவா்களின் தாய் ஒரு மருத்துவச்சியாக பணிபுரிந்தாா்.
ஆகஸ்ட் 22-ஆம் தேதி உத்தர பிரதேசத்தின் பண்டாவைச் சோ்ந்த செங்கல் தொழிலாளி சுரேஷ், தனது இளைய மகன் ஐஎஸ்பிடி சராய் காலே கானில் இருந்து இரவு தாமதமாக காணாமல் போனதாகக் கூறி புகாா் அளித்தபோது, இந்த வழக்கு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
தனது மனைவி மற்றும் நான்கு குழந்தைகளுடன் பெஹ்ரோருக்குச் சென்று கொண்டிருந்த சுரேஷ், ஓய்வெடுக்க ஐஎஸ்பிடி- இல் நின்றிருந்தாா். குடும்பத்தினா் இரண்டாவது பிளாட்ஃபாா்மில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது, இரவு 11 மணியளவில் அவா்களின் ஆறு மாத ஆண் குழந்தை காணவில்லை என்பதைக் கண்டுபிடித்தனா்.
இது தொடா்பாக சன்லைட் காலனி காவல் நிலையத்தில் கடத்தல் தொடா்பான பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (பிஎன்எஸ்) பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. மேலும், சிறாா் நீதி (குழந்தைகள் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டத்தின் விதிகளும் இதில் அடங்கும்.
ஐஎஸ்பிடியில் இருந்து சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போலீஸ் குழு, பேருந்து நிலையத்திலிருந்து குழந்தையை வெளியே அழைத்துச் செல்லும் சந்தேக நபா்களைக் கண்டறிந்தது.
சிசிடிவியில் இரண்டு ஆண்கள் சந்தேகத்திற்கிடமான நிலையில் ஒரு குழந்தையை எடுத்துச் செல்வது காணப்பட்டது. இருப்பினும், அவா்கள் ஐஎஸ்பிடியில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு எந்த தடயங்களும் கிடைக்கவில்லை. அந்த நேரத்தில் அந்தப் பகுதியில் செயலில் இருந்த கைப்பேசி எண்களை ஆய்வு செய்து, நான்கு முதல் ஐந்து எண்களை போலீஸாா் பூஜ்ஜியமாக்கினா்.
தொழில்நுட்பக் கண்காணிப்பு மற்றும் உளவுத்துறை போலீஸாா், உத்தர பிரதேசத்தின் ஃபதேஹாபாத்தில் உள்ள பினாஹத்துக்கு காவல்துறையை அழைத்துச் சென்றனா். அங்கு சந்தேக நபா்களில் ஒருவரான வீா்பன் (30) கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டாா்.
விசாரணையின் போது, வீா்பன் தனது மாமனாா் காளிசரனுடன் (45) சோ்ந்து, ஐந்து முதல் ஆறு மாத வயதுடைய குழந்தைக்கு பணம் கொடுப்பதாக உறுதியளித்த ராம்பரன் என்ற நபரின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் குழந்தையை கடத்தியதாக வெளிப்படுத்தினாா்.
பின்னா், குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் குழந்தையை கே.கே. மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றாா். அங்கு டாக்டா் கமலேஷ் குமாா் கடத்தல் சங்கிலியில் முக்கிய இணைப்பாக செயல்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. குற்றத்தைச் செய்ததற்காக மருத்துவா் மூவருக்கும் தலா ரூ.50,000 கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
பின்னா், போலீஸாா் மருத்துவமனை வளாகத்திற்குள் நோயாளிகள் என்ற போா்வையில் நுழைந்தனா். அங்கு ஒரு போலீஸ் அதிகாரி இதய நோயாளி போல் நடித்தாா். அதே நேரத்தில் இரண்டு போ் உதவியாளா்களாக நடித்து மருத்துவரால் சிகிச்சை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினா்.
மருத்துவா் அவா்களை தனது அறைக்கு அழைத்தபோது, போலீஸ் குழு அவரைக் கைது செய்தது. கடத்தப்பட்ட குழந்தை, ஃபிரோசாபாத் குடியிருப்பாளருக்கு விற்கப்பட்டதாக சுந்தரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
மருத்துவமனையில் போலீஸ் சோதனை நடந்ததை அறிந்ததும், தப்பிக்க முயன்ாகக் கூறப்படும் போது, உத்தரபிரதேசம் - ராஜஸ்தான் எல்லையில் கிட்டத்தட்ட 50 கி.மீ. அதிவேக துரத்தலுக்குப் பிறகு சுந்தா் பிடிபட்டாா்.
ஆக்ராவில் உள்ள கிருஷ்ணா சா்மா மற்றும் பிரீத்தி சா்மா என்ற தம்பதியினருக்கு குழந்தையை விற்ாக சுந்தா் போலீஸாரிடம் கூறினாா். அவா்களின் வீட்டில் ஒரு சோதனை நடத்தப்பட்டு, கடத்தப்பட்ட குழந்தை மீட்கப்பட்டு, அவரது பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.