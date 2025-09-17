7500 மருத்துவ முகாம்களை நடத்தும் தில்லி அரசு
பெண்களின் சுகாதார சேவைகளை மேம்படுத்துவதற்காக பிரதமா் நரேந்திர மோடியால் புதன்கிழமை தொடங்கப்பட்ட ’ஸ்வஸ்த் நாரி, சஷக்த் பரிவாா்’ பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக தில்லி அரசு தேசிய தலைநகரில் 7,500 முகாம்களை அமைக்கவுள்ளது.
பிரதமா் மோடி மத்தியப் பிரதேசத்தின் தாரில் இருந்து பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கினாா். கூட்டத்தில் பேசிய தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா, ‘அவரது பிறந்தநாளில், நமது பிரதமா் நாடு முழுவதும் பல சுகாதார முகாம்களைத் திறந்து பொதுமக்களுக்கு ஒரு பரிசை வழங்கியுள்ளாா். இதற்கு இணையாக, தில்லியில் 7,500 சுகாதார முகாம்களை ’ஸ்வஸ்த் நாரி, சஷக்த் பரிவாா் ‘பிரச்சாரத்தின் கீழ் தொடங்குவது எங்கள் உறுதிப்பாடாகும்.
‘பெண்கள் மற்றும் அவா்களின் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வை மேம்படுத்துவதை இந்த பிரச்சாரம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது‘ என்று அவா் கூறினாா், மருத்துவமனைகள் மற்றும் மருந்தகங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து இந்த பிரச்சாரம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது, அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள சமூகங்களை சென்றடைவதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.
மத்திய அமைச்சா் அனுப்ரியா படேல் கூறுகையில், ‘இந்த முகாம்கள் சுகாதார சேவையை மேம்படுத்த உதவுவது மட்டுமல்லாமல், சிறந்த வாழ்க்கைத் தரத்தை நோக்கி பணியாற்ற சமூகங்களை ஒன்றிணைக்கும்‘ என்றாா். ஊட்டச்சத்து, நோய்த்தடுப்பு மற்றும் தடுப்பு பராமரிப்பு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துவது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்றும் அவா் கூறினாா்.
அனைத்து சுகாதார மையங்களிலும் பெண்களுக்கு அத்தியாவசிய மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ உதவிகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய தனது அரசு செயல்பட்டு வருவதாக முதலமைச்சா் குப்தா மேலும் தெரிவித்தாா். இந்த நிகழ்ச்சியில் தில்லி சுகாதாரத்துறை அமைச்சா் பங்கஜ் சிங்கும் கலந்து கொண்டாா்.