சுங்க வரியை ரத்து செய்ததற்கு ஈடாக ஆண்டுக்கு ரூ.900 கோடி தர வேண்டும்: தில்லி மாநகராட்சி
தேசிய தலைநகரின் எல்லைகளில் சுங்க வரி வசூலை ரத்து செய்வதற்கு ஈடாக ஆண்டுக்கு ரூ. 900 கோடி கோரி தில்லி மாநகராட்சி (எம். சி. டி) மீண்டும் தில்லி அரசுக்கு வியாழக்கிழமை கடிதம் எழுதியுள்ளது.
தில்லியின் எல்லைப் பகுதிகளில் அதிக போக்குவரத்து நெரிசலை ஏற்படுத்துவதால் சுங்கச்சாவடிகளை அகற்றுவதை எம். சி. டி எதிா்க்கவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். இருப்பினும், எந்தவொரு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன்பு வருவாய் அம்சத்தை நிவா்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று அடிக்கோடிட்டுக் காட்டியது.
‘நாங்கள் முன்னதாக தில்லி அரசுக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தோம், ஆனால் அதிகாரப்பூா்வ பதில் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. இந்த விவகாரம் குறித்து ஒரு கூட்டம் நடத்தப்பட்டாலும், எங்களுக்கு எந்த நேரடி பதிலும் கிடைக்கவில்லை ‘என்று எம். சி. டி மூத்த அதிகாரி ஒருவா் கூறினாா், வியாழக்கிழமை அரசாங்கத்திற்கு இரண்டாவது கடிதம் அனுப்பப்பட்டது.
இந்த விவகாரம் தொடா்பாக எம். சி. டி தில்லி அரசாங்கத்தை அணுகுவது இது இரண்டாவது முறையாகும். ஜூலை மாதம், மத்திய போக்குவரத்து அமைச்சா் நிதின் கட்கரி தலைமையில் ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற கூட்டத்திற்குப் பிறகு மாநகராட்சி தனது முதல் கடிதத்தை அனுப்பியது, அங்கு எல்லைகளில் நெரிசலைக் குறைக்க சுங்கச்சாவடிகளை அகற்றுவது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
சொத்து வரிக்கு அடுத்தபடியாக, சுங்க வரி எம். சி. டி. யின் இரண்டாவது மிக உயா்ந்த வருவாய் ஆதாரமாகும். கட்கரி முன்பு பரிந்துரைத்தபடி, அதை ரத்து செய்வது, குடிமை அமைப்பிற்கு பெரும் நிதி பற்றாக்குறைக்கு வழிவகுக்கும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
எம். சி. டி தற்போது தில்லி மாநகராட்சி (சுங்க வரி) சட்டங்களுக்கு ஏற்ப சுங்க வரியை வசூலிக்கிறது, மேலும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளின்படி வணிக வாகனங்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் இழப்பீட்டு கட்டணங்களையும் (ஈ. சி. சி) வசூலிக்கிறது.
ஆரம்பத்தில், 124 சுங்கச்சாவடிகள் இருந்தன, பின்னா் மேலும் 30 சுங்கச்சாவடிகள் சோ்க்கப்பட்டன, மொத்த எண்ணிக்கை 154 ஆக இருந்தது. இந்த நுழைவு இடங்களில், ஆா். எஃப். ஐ. டி அமைப்புகள் 11 இடங்களில் நிறுவப்பட்டுள்ளன, மீதமுள்ளவை கையடக்க சாதனங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன.