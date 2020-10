திருமலை நவராத்திரி பிரம்மோற்சவ 8-ஆம் நாள்: சா்வபூபாலம், குதிரை வாகனங்களில் அருள்பாலித்த மலையப்ப சுவாமி

By DIN | Published on : 24th October 2020 07:59 AM | அ+அ அ- | |