பகுதி - 789

பிழை படா ஞான மெய் பொருள் பெறாதே வினை பெரிய ஆதேச புற்பதம் மாய

ஆதேச(ம்): ஆதேயம்—தாங்கப்படுவது (That which is supported—இங்கே தாங்கப்படும் பிறவிகள்); புற்புதம்: நீர்க்குமிழி; மாய: மாயையான;